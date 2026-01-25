Yardım için durdular dehşeti yaşadılar! Otoyol savaş alanına döndü

  • İSTANBUL
Bursa Mustafakemalpaşa'da otoyolda gece saatlerinde yaşanan zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü.

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde otoyolda gece saatlerinde adeta kabus yaşandı.

 

Edinilen bilgiye göre, dün gece saat 02.00 sularında Mustafakemalpaşa istikametinden Balıkesir yönüne seyreden Yunus Y. idaresindeki 10 EY plakalı otomobil seyir halindeyken aniden yola çıkan köpeklere çarptı.

 

Hasar gören araç, sürücüsü tarafından sağ şeride yanaştırıldı. Arkadan gelen içerisinde kazazedenin yakınlarının bulunduğu Ömer Y. (18) yönetimindeki 16 AU plakalı otomobil ile Muhammet T. idaresindeki 10 ALY plakalı araçlar yardım için durdu. Bu sırada arkadan gelen Onur Y.'nin kullandığı 11 TH plakalı tır 3 araca birden çarptı. Can pazarının yaşandığı kazada 8 kişi yaralandı. Yaralıların gözyaşları içerisinde, olay yerine gelen 112 ekiplerinden yardım istemeleri kameralara yansıdı. Kazayla ilgili jandarma ekipleri tahkikat başlattı.

