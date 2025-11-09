  • İSTANBUL
Yardım etmek isterken canından oldu!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi:
Yardım etmek isterken canından oldu!

Gaziantep'te arızalanan bir araca yardım etmek isteyen 21 yaşındaki Alper Furkan Fırat isimli genç, aracından indiği sırada başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, 8 Kasım Cumartesi günü akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi Osmanlı Mahallesi'nde meydana geldi.

ARIZALANAN ARACA YARDIM ETMEK İSTEDİ

İddiaya göre, Alper Furkan Fırat yol kenarında arızalanan bir araca yardım etmek için otomobilini durdurarak indi.

Bu sırada seyir halindeki bir başka araç, Fırat'a çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan genç ağır yaralandı.

Kazayı fark etmeyen diğer araç sürücüleri ise duramayınca zincirleme kaza oldu.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalede Alper Furkan Fırat'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Fırat'ın cansız bedeni, burada yapılan incelemenin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

