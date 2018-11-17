Yararlı besinlerin de zararları var!



Temiz, yararlı bile olsa her besin içilip veya çiğnenip mideye gönderildikten hemen yarım saat sonra ağız içinde zararlı bakterilerin harekete geçip çoğalmalarına vesile oluyor.

Onun için diş hekimleri dişlerin fırçalanmasını öğütlüyorlar.



Dişler kendiliğinden çürümüyor; sararıp, diplerinde tartar oluşmuyor. Bunların sebebi o zararlı bakteriler.

Zararlı bakteriler, sadece dişlerin çürütmekle kalmıyor; ağız mukazası içinde üreyip hemen her türlü hastalığa sebep olarak sindirim sistemini istila etmeye başlıyor. Mide ve bağırsaklarda sinsi oluşumlara hazırlanıyorlar. Kana karışıp böbreklerden tutun, kalbe, beyne, kaslara, aklınıza gelebilecek her türlü iç organına ta en uç noktadaki hücrelere kadar ulaşıyorlar.



Onun içindir ki, ağız bakımı, ağız temizliği sağlıklı olma çabasının ilk ve en vazgeçilmezi..

Ağzını, dişlerinin aralarını, dilinin üzerini sık sık "dezenfekte" edenler, hiç kuşkusuz daha az hastaneye ve eczaneye gidiyor.

Modern dünyanın ilaç sanayii bu konuda yüzlerce marka dişmacunu ve bir o kadar da ağız gargarası üretip para kazanıyor.

Gelgelelim, onların bu "sağlık için" diye empoze ettiği ürünler de aslında taşıdıkları kimyasallarla onarırken, yıkımlar yaşanmasına sebep oluyor.

Hemen bütün diş macunları oranı ne kadar az tutulursa tutulsun böylesi zararlı kimyasallar taşıyor.

SLS, (Sodyum Lauril Sülfat) saç bakımı ürünlerinde, diş macunlarında, vücut yıkama ve kozmetik ürünlerinde kullanılıyor. Bu kimyasalın ortak noktası hormonlara zarar veren “etanolamin” olmalarının yanı sıra, diğer kimyasallar ile birleştiklerinde kanserojen madde açığa çıkarmaları.

Florür de öyle.. Harvard Üniversitesi‘nde yapılan bir araştırma, florürün çocukların nörolojik gelişimlerini negatif yönde etkilediğini ortaya koyalı, diş macuncuları ne yapacaklarını şaşırdılar. Florür (Fluorid) fare zehirinde kullanılan Sodyum Florür aynı madde… Tekrar okumanıza gerek yok doğru anladınız fare zehirindeki etken madde diş macununuzdaki etken madde florür ile aynı.

Bitmedi.. Gliserin hemen hemen bütün diş macunlarında bulunuyor. Sağlıklı, ideal durumda dişlerimizin aslında kalsiyum ve mineralleri emebilmeleri gerekmektedir. Gliserin ise dişlerin 20-30 çalkalamaya rağmen temizlenemeyen bir tabaka ile kaplıyor. Yani gliserin dişlerin kalsiyum ve mineralleri emebilmesini engelleyerek, dişlerin kendi doğal koruma mekanizmasını bozuyor.



Bir de Triklosan var. Bu diş macunu, gargara, birtakım antibakteriyel sabunlarda kullanılan maddedir. Bakterilerin buna direnç sağladığı bilinmesine rağmen hâlâ diş macunlarında kullanılmakta.. Tiroit hormonunu tetikliyor.

Şimdi tavsiyemiz:

Sıcak suda karbonatı iyice eritin. Hiç parçacık halinde kalmasın. Sonra ona bir o kadar elma sirkesi ilave edin. Artık hiç diş macununa ihtiyacınız yok!

Her seferinde temiz diş fırçanızı bu hazırladığınız karbonatlı sirke karışımına batırıp dişlerinizi fırçalayın. Sadece dişlerinizi temizleyip, beyazlatmış olmakla kalmayacak ağız sağlığınızı da koruyacaksınız. Bu iki madde, ağzınızda kesinlikle bakteri yaşatmayacağı gibi oluşumuna da izin vermeyecektir. Üstelik ücretsiz olarak devlet hastanesi diş polikliniğinde çene dişleriniz için bir "koruyucu" yaptırırsanız, yatarken koruyucuyu karışıma batırıp dişlerinize takın. Tartar genellikle çene dişlerde olur. Sizde kesinlikle olmayacaktır!