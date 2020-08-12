Yarar'dan Doğu Akdeniz yorumu: Geçmişte gazla başına nelerin geldiğini hatırlasın

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Doğu Akdeniz'deki sismik araştırma faaliyetlerine Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı araması sonrası barış için bir şans vermişti.

Bu şansı şeytanca kullanan Yunanistan, Mısır ile gidip deniz yetki alanları için bir anlaşma yaparak, Türkiye ve Libya arasındaki deniz yetki alanı anlaşmasını sekteye uğratmayı amaçladı.

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Güvenlik ve Terör uzmanı Mete Yarar, Yunan tarafının iyi niyetli davranmadığını ve bu süreyi Mısır ile anlaşma için kullandığını söyledi.

Yarar, Yunan yetkililerin durumu çok iyi okuduklarını ve yanlarına Fransa ve Mısır'ı almaya çalıştıklarını iddia etti.

Yunanistan'ın başkasının gazıyla hareket ettiğini belirten Yarar, "Yunanistan geçmişine gözatsın, bir zamanlar yine gazla Türkiye'yi işgale kalkıştığında Kurtuluş Savaşı sürecinde nasıl tek başına kaldığını, ardından 1974'te Kıbrıs Adası'nda o gazla başına nelerin geldiğini unutmasın! Bizim ülkemizin insanları, milleti ve vatanı için her şeyi yapacak insanlardır. Tarihe bakan duracağı yeri iyi bilir. Duracağı yeri bilmeyene de yapacak bir şey yok." dedi.