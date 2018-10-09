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Yaramaz çocuğa nasıl davranmalı?

Çocuklar içlerindeki yüksek enerji ve öğrenme açlıkları sebebiyle hızlı öğrenip aktif olarak hayata katılırlar.

09 Ekim 2018 Salı 19:33
Yaramaz çocuğa nasıl davranmalı?

İçlerindeki bu büyük hareket isteği bazen aileden tepki alır. Çocuktan çocuğa değişmekle birlikte biraz da aile içi eğitim ve davranışlardan etkilenen çocuğun bu huyunu değiştirmek için ona baskı kurmak ve kızmak, şiddet uygulamak sadece durumu daha da kötü hale getirecektir.

Anne ve babaların pek çoğu çocuklarının ya yaramazlıklarını görmezden gelerek onları şımartırlar, ya da çok fazla şikayet ederek hayatı çocukları için çekilmez hale getirirler.

Halbuki onunla doğru iletişim kurabilmek gerek. Sınırsız bir özgürlüğe sahip olduğuna inanan çocuk çok daha fazla yaramazlık yapma eğiliminde oluyor. Ancak bu sınırlar sinir ve baskı ile değil, doğru ve ayarında bir otorite algısı ile iletişim sayesinde sağlanmalıdır.

Davranışlarınızda tutarlı olmanız şart. Bu onların sınırlarını daha iyi kavramasını sağlayacaktır. Yaptığı kötü şeylere vereceğinizi iddia ettiğiniz cezaları vermez ve geçiştirirseniz çocuğunuz da bundan cesaret alarak kötü davranışlarına devam edecektir.

Çocuğunuzla birlikte aktiviteler gerçekleştirmeniz hem canının sıkılmasını engelleyecektir hem de sizin dikkatinizi çekmek için olmadık davranışlarda bulunmasının önüne geçecektir.

Ancak her hareketliliği şımarıklık ve yaramazlık ile karıştırmamalı, çocukların yaradılışında aktifliğin yer aldığını aklınızda bulundurmalısınız. Siz de öyleydiniz..
Kötü davranışlarını cezalandırırken iyi davranışları konusunda vurdumduymaz kalırsanız adaletsizliği farkeden çocuk, sizi otorite olarak kabul etmeyecektir. Faydalı işler yaptığında ona sevdiği şeylerle ufak tefek ödüller verirseniz iyi davranışlara yönlenmesini sağlayabilirsiniz.

Çok fazla boş vakite sahip olan çocukların ne yapacaklarına karar veremedikleri ve canları sıkıldığı için yaramazlık yaptıkları da görülen durumlar arasındadır.

Yapmaktan hoşlandığı konularda onu yönlendirir ve vaktini doğru değerlendirmesini sağlarsanız yaramazlık ve şımarıklıklarının önüne geçebilirsiniz.

Yaramazlık ne yazık ki her zaman bu etkenlerden de kaynaklanmamaktadır. Hormonal veya bazı sinir rahatsızlıkları sebebiyle de ciddi sağlık problemleri olabilir. Meselâ bir “hiperaktiflik” söz konusu olabilir ki, kesinlikle tedavi süreci ve hekim desteği gerekecektir.

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 19:33
  1. yaramaz çocuk
  2. hiperaktif

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