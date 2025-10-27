Yaralılar bir kez daha yaralandı! Ambulans ile hastaneye giden doktor çarpıştı: 7 kişi yaralandı

  • İSTANBUL
Aksaray'da kazadan aldığı yaralıları hastaneye götüren ambulans ile hastaneye giden doktorun kullandığı otomobil çarpıştı. Kazada 2’si zaten yaralı olan 7 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray-Nevşehir kara yolu Nakkaş Kavşağında meydana geldi. Hastaneye göreve giden doktor Abdulkadir B. (37) yönetimindeki otomobil ile Ortaköy yolundaki kazadan 2 yaralı ve çocuklarını alan Behzat K. (57) idaresindeki ambulans kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da yol kenarındaki araziye savruldu. Kazada ambulans sürücüsü Behzat K., sağlık personeli Müjde C. (28) ile Aliye K. (36), Ortaköy yolundaki kazada yaralanan Yusuf Ali G. (35) ile Hakan G.'nin (37) çocukları H.M.G. (8) ile otomobil sürücüsü doktor Abdulkadir B. yaralandı.

Kısa sürede kaza mahalline gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan 7 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

