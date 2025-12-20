Yeter ki içinde hamsi olsun

hamsili yaprak sarma, hamsili döner, hamsili gözleme hatta en dikkat çekicisi ise hamsili su böreği oldu. Döner tezgahında döner hamsiler herkesin fotoğraf karesine, hamsili su böreği ve hamsili sarma ise midesine yansıda. Festival çocuklar için kurulan şişme oyun parkı ve yerel konserlerle devam etti.