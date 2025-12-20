  • İSTANBUL
Gıda
10
Yeniakit Publisher
Yeter ki içinde hamsi olsun

Giriş Tarihi:
Yeter ki içinde hamsi olsun

Rize'de 8. kez düzenlenen Hamsi Festivali'nde hamsi ile yapılan ürünler arasından hamsili su böreği ve hamsili döner büyük ilgi gördü.

#1
Foto - Yeter ki içinde hamsi olsun

Rize Belediyesi tarafından geleneksel olarak gerçekleştirilen Hamsi Festivali'nin bu yıl 8'incisi düzenlendi. Festival öncesinde temizlenen hamsiler, programa saatler kala mangallarda pişirilmeye başlandı.

#2
Foto - Yeter ki içinde hamsi olsun

Pişirilen hamsiler daha sonra ekmeklerin arasına konularak vatandaşlara tahin helvası ile servis edildi. Festivalde toplamda 2 ton temizlenmiş hamsi dağıtıldı. Hamsi almak için kuyruğa giren vatandaşlar hem güneşin hem de eğlencenin tadını çıkardı.

#3
Foto - Yeter ki içinde hamsi olsun

Festivalde dağıtılan hamsiden çok kurulan stantlar dikkat çekti. İşletmeler ve kurumlar tarafından kurulan stantlarda hamsi ile yapılan yemekler rağbet gördü. Hemen her tezgahta hamsi koli ismi verilen hamsiden yapılan bölgeye özgü lezzet bulunsa da dikkat çekenler ise hamsili sezar salata,

#4
Foto - Yeter ki içinde hamsi olsun

hamsili yaprak sarma, hamsili döner, hamsili gözleme hatta en dikkat çekicisi ise hamsili su böreği oldu. Döner tezgahında döner hamsiler herkesin fotoğraf karesine, hamsili su böreği ve hamsili sarma ise midesine yansıda. Festival çocuklar için kurulan şişme oyun parkı ve yerel konserlerle devam etti.

#5
Foto - Yeter ki içinde hamsi olsun

Bu yıl festivale özel farklı bir ürün denemek istediklerini ve hamsi dönerinde bu şekilde ortaya çıktığını dile getiren döner ustası Mahmut Baş, "Hamsi zaten bölgemizin meşhur hamsisi. Izgarası, tavası hepsini yapıyorduk.

#6
Foto - Yeter ki içinde hamsi olsun

Dönerini de yaptık. İnsanlarımız alışkın değil böyle şeylere ama bizde böyle bir görüntü yaptık. Güzel bir ürün çıktı ortaya. Görüntüsü ve tadı güzel. Herkesin hoşuna gidiyor" dedi.

#7
Foto - Yeter ki içinde hamsi olsun

Hamsili su böreğinin hazırlanış aşamalarını anlatan Ekrem Orhon Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Nilda Dilay Dalkılıç "Hamsili su böreği, hamsili pazılı tava böreğimiz var. Hamsili su böreği yaparken ilk önce hamurumuzu açıyoruz. Hamsili iç harcımızı baharatlarımızla hazırlıyoruz. Ekliyoruz ve sonrasında kızartıyoruz" ifadelerini kullandı.

#8
Foto - Yeter ki içinde hamsi olsun

Aynı okulun bir başka öğrencisi Ecrin Eylül Baş ise hamsilerle süslü yemeklerle dolu stantlarındaki ürünleri sıralayarak, "Tatlılarımız güzel, sarmalarımızı sevgi ile hazırladık, su böreğimiz var. Hepsini özenle yaptık.

#9
Foto - Yeter ki içinde hamsi olsun

Hamsili su böreği çok fazla denenmiş bir şey değil. Birazda kendi kafamızda ürettik. Ama güzel rağbet göreceğimizi umuyoruz. Görenler ilk şaşırıyorlar ama denedikleri zaman yüzlerindeki ifadeye bakınca hoşlarına gittiğini düşünüyoruz. Yeni ürün Rize için de güzel olacak" dedi.

