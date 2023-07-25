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Gündem Yaralı yavru ayının kurtarılma görüntüleri iç ısıttı!
Gündem

Yaralı yavru ayının kurtarılma görüntüleri iç ısıttı!

Yeniakit Publisher
2023-07-25 23:54:00 - 2023-07-26 00:07:38

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde yol kenarında vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan ayı yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Tavşanlı Şefliği ekiplerine teslim edildi.

Domaniç-İnegöl Çevreyolu Heyelanlı bölgedeki taşların üzerine reklam panosu asmak isterken sesi duyan Mustafa Mert Karabay ve arkadaşları sesin geldiği yerde ormanın içinde yaralı yavru ayı ile karşılaştılar.

Seferber oldular!

Mustafa Mert Karabay, "Pankartı asarken sesi duyduk. Baştan köpek sandık. Yanına gittiğimizde yaralı yavru ayı olduğunu fark ettik. Annesi gelir endişesi ile yanında durmadan pankartı asmaya çıktık. Tekrar baktığımızda orada tek başına yatıyordu. Telefon çeken bir yerden abim Furkan Karabay’a haber verdim o da Domaniç İlçe Jandarma Komutanlığına, Orman Şefliğine ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Tavşanlı Şefliğini arayarak haber verdi" dedi.

Yavru ayının kayalıklardan düşmesinden korkan gençler, ayıyı ana yola indirerek su ve kraker verdiler.

Günlerdir aç olduğu anlaşılan yavru ayı jandarma ve gençlerin elinden 4 şişe su içti. Yavru ayı, daha sonra Domaniç İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yardımı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Tavşanlı Şefliğine teslim edildi.

Yavru ayı Kütahya Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Barınağı'na götürüldü.
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