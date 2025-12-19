Yaralı tilki sağlığına kavuştu

Iğdır’da duyarlı vatandaşlar tarafından tel örgülere takılmış halde yaralı olarak görülen Kızıl Tilki (Vulpes vulpes), Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirilmesinin ardından ekipler tilkiyi bulunduğu yerden kurtardı. Yaralı hayvan, bakım ve tedavisinin yapılabilmesi amacıyla kurum tarafından teslim alındı. Veteriner hekim tarafından yapılan ilk muayenede, yaralanan dokularda ciddi hasar ve kangrenleşme tespit edildi.

Zarar gören bölge ampute edilerek gerekli tıbbi müdahaleler gerçekleştirildi ve tilkinin tedavi süreci yakından takip edildi. Tedavisinin tamamlanmasının ardından kuduz aşısı uygulanan Kızıl Tilki, bir süre gözlem altında tutulup beslenmesi sağlandı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen tilki, doğal yaşam alanına yeniden bırakıldı.