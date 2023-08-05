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Gündem Yaralı olarak ele geçirilen PKK'lı terörist devletin şefkatini böyle anlattı
Gündem

Yaralı olarak ele geçirilen PKK'lı terörist devletin şefkatini böyle anlattı

Yeniakit Publisher
2023-08-05 10:48:00 -

Irak'ın kuzeyindeki operasyonda iki terörist etkisiz hale getirilmiş, bir kadın terörist sağ ele geçirilmişti. Yaralı olarak bulunan terörist, askerlerin kendisine gösterdiği muameleyi anlattı, "Çok etkilendim" dedi.

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada 2 terörist etkisiz hâle getirilmiş, Marya Umut kod adlı Şengül Bulut isimli kadın terörist de sağ ele geçirilmişti.

 

"HİÇBİR ŞEY DIŞARIDAN GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ DEĞİL"

Yaralı olarak yakalanan kadın terörist Şengül Bulut, askerlerin kendisine olan muamelesini şöyle anlattı:

"Türk askerleri beni buldular. İlk yaptıkları şey yaralarıma müdahale etmek oldu. Su verdiler, yemek verdiler. Ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Hatta bulunduğum yerden beni çıkarmak için sırtlarına almayı bile teklif ettiler. Yaklaşımlarından çok etkilendim. Hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değil. Sabahtan beri kaç defadır buradaki tüm arkadaşlar yaralarıma tekrar tekrar pansuman yaptılar. Bence bu böyle bilinmelidir."


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