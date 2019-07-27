Yaralı öğretmenden acı haber

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında yaralanan öğretmen Hilal Tekinkaya, tedavi gördüğü Bilecik Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Fatih Tekinkaya (43) yönetimindeki 10 TS 535 plakalı otomobil, dün Osmaneli-Bilecik kara yolunun 19'uncu kilometresinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarpmıştı.

Çarpmanın ardından alev alan otomobilde sürücü Tekinkaya ile eşi Hilal (41), çocukları Feyza (12) ve Talha Mirsad Tekinkaya (18) yaralanmıştı. Osmaneli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine sevk edilmişti.

İtfaiye ekiplerince söndürülen otomobil ise kullanılamaz hale gelmişti. Yanan otomobilden ağır yaralı halde çıkarılan Talha Mirsad Tekinkaya ise ambulans helikopterle İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilmişti.

İmam Hatip öğretmeni kurtarılamadı

Hayati tehlikesi devam eden Kocaeli Körfez İmam Hatip Ortaokulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Hilal Tekinkaya, Bilecik Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Tekinkaya ailesinin, tatil için Osmaneli ilçesine geldiği öğrenildi.