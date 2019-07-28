Yaralı leyleğe sahip çıktı Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde bir vatandaş, kanadı kırık leyleğe sahip çıktı.

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde bir vatandaş, kanadı kırık leyleğe sahip çıktı.

Çınar ilçesine bağlı Bilmece köyünde ikamet eden Mehmet Latif Kurt, uçamayan bir leylek gördü. Yanına yaklaştığında leyleğin kanadının kırık olduğunu fark eden Kurt, kendi imkanları ile hayvanın kanadını sardı. Eline aldığı bezle kanadın kırık tarafını bağlayan Kurt, yetkililere çağrıda bulundu.

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