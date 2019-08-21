0553 313 94 23

Yaralı karga iş hanının maskotu oldu

Kahramanmaraş’ta bir hayvansever esnafın, piknik için gittiği mesire alanında yaralı olarak bulup tedavi ettirdiği karga iş hanının maskotu haline geldi.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 10:15
Yaralı karga iş hanının maskotu oldu

Kahramanmaraş’ta bir hayvansever esnafın, piknik için gittiği mesire alanında yaralı olarak bulup tedavi ettirdiği karga iş hanının maskotu haline geldi.


Selçuk İş Hanı’nda elektronik eşya satan Oğuzhan Kırmızıyeşil, piknik için gittiği mesire alanında yaralı bulduğu yavru kargayı sahiplendi. Tedavisini yaptırdığı kargayı şırınga yardımıyla besleyerek büyüten Kırmızıyeşil, ‘Alaca’ cinsi karganın artık ailenin bir üyesi olduğunu söyledi.


İş hanındaki diğer esnafın da yoğun ilgisiyle karşılanan karga, müşterilerin de gözdesi haline geldi.



“Ölene kadar birlikte yaşayacağız”


Karganın bir buçuk aydır kendisiyle yaşadığını söyleyen Oğuzhan Kırmızıyeşil, “Mesire alanına gitmiştik piknik için ve yanımıza kadar geldi sahiplendik. İş yerimize getirdik ve bizimle birlikte çalışıyor. Bir buçuk aydır bizimle ve memnunuz, herkesin de hoşuna gidiyor. Cinsini araştırdık kuş satan esnafa sorduk ve alaca karga diye biliniyormuş. Ölene kadar bizimle birlikte yaşayacak. Karganın evcilleşmesi adına sorular soruldu ama evcilleşiyormuş. İlk zamanlarda şırınga ile besledik ve sonradan biz ne yersek onu yemeye başladı” dedi.


Karganın vahşi bir hayvan olmasına karşın eğitildiğini söyleyen iş hanı esnafından Cengiz Şahin ile Şeref Gündeş ise, “Arkadaşımız yavru iken bulmuş ve çok seviyoruz kendisini. Buranın maskotu oldu ve canımız sıkıldığında onunla eğleniyoruz. Vahşi bir hayvan olmasına rağmen eğitildi. Onunla küçük bir çocuk gibi oynuyoruz. Bu karga geldiğinde hasta gibiydi ve sevincine ortak olduk. Arkadaşımız baktı ve burada büyüdü” diye konuştular.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 10:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Büyükşehir’den Karaduvar’da plaj düzenleme çalışması
    1. Büyükşehir’den Karaduvar’da plaj..
    2. Morolu Müslümanlar kamplarda zorlu..
    3. Bursa'da taşlı sopalı kavga: 9 yaralı
    4. GÜNCELLEME - Diyarbakır'da silahlı..
    5. Petlas savunma sanayiinin lastik..
    6. En iyiler Bursa’da yarıştı
    7. Diyarbakır'da gelin alma kavgası! 6..
    8. Trump’tan sürpriz karar! Ertelemek..
    9. Yabancıların Gözüyle Türkiye -..
    10. Çürüyen milli serveti inek küpeleriyle..
    11. Tarihi yarımadanın atlı timi yaz..
    12. TİKA'dan Kolombiya'da "Barışın Tesisi"..
    13. Down sendromlu çocuklar cimnastikle..
    14. İl Müdürlüğü’nden Eskişehir Yunus Emre..
    15. Karaman’da cinayet
    16. Hanımlar artık mutfak giderleri çay..
    17. İBB’den yağış uyarısı
    18. Kılıçdaroğlu, Arnavutluk'a gidecek
    19. Emekli hekim İnayet Dikim Korkut, 67..
    20. Faciadan ucuz kurtuldular
    21. Milli Piyade Tüfeği’nde 40 bin..
    22. Türk Kızılay Kayseri Şubesi kurban..
    23. "Şans tanrıçası" için 1 milyon imza..
    24. Göztepe, Yusuf Talum'la profesyonel..
    25. Cammu Keşmir'de çatışma
    26. Amatör spor kulüplerine Osmangazi..
    27. Akit de olmasa bunların maskelerini..
    28. Amazon ormanlarında yılbaşından bu..
    29. Halkbank’tan TL’yi destekleyen yeni..
    30. Fatih Terim onayladı! Galatasaray'dan..
    Mehmet Ağar'dan dikkat çeken kayyım açıklaması! 'Bunu yaparsanız...'
    Mehmet Ağar'dan dikkat çeken kayyım açıklaması! 'Bunu yaparsanız...'
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir

    Günün Karikatürü

    21 Ağustos 2019
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    Beyaz eşya servisleri de mağdur!
    Beyaz eşya servisleri de mağdur!