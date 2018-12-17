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Yaralı ağabeyini bırakıp, vuranla kaçtı

Bursa İnegöl'da alacak verecek kavgasında silahlar konuştu. Kavgaya karışan şahıslardan birisi, yaralanan ağabeyini bırakıp saldırganla birlikte kaçtı.

17 Aralık 2018 Pazartesi 19:28
Yaralı ağabeyini bırakıp, vuranla kaçtı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Murat K., borç- alacak kavgasında Osman K.'yi (35) tabancayla vurarak, bacağından yaraladı. Osman K., kanlar içinde yere yığılırken, kardeşi Ebubekir K. ile saldırgan Murat K., kamyonete binip, olay yerinden kaçtı.

İnegöl'deki Bedre Deresi kenarında, öğle saatlerinde buluşan Murat K. ve Osman K. ile onun kardeşi Ebubekir K. arasında, borç- alacak yüzünden tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Murat K., belinden çıkardığı tabancayla Osman K.'ye ateş etti. Bacağından vurulan Osman K., kanlar içinde yere yığıldı. Murat K. ile yaralının kardeşi Ebubekir K. ise talaş yüklü kamyonete binip, olay yerinden kaçtı. Osman K., ihbarla gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Polis ekipleri, kaçan saldırgan Murat K. ile Ebubekir K.'nin yakalanması için çalışma başlattı. 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 19:28
  1. Bursa
  2. İnegöl
  3. alacak verecek kavgası
  4. Yaralı ağabeyini bırakıp vuranla kaçtı

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  • MuhsinMuhsin9 dk önce
    Hain den kardeş olursa bu kadar olur!.. Birdaha kardeşinin ve çevresinin yüzüne nasıl bakabilir bu adam bozuntusu acaba ?..

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