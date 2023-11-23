Yaralı 3 Gazzeli çocuğun sağlık durumu hakkında açıklama!

"Ambulans uçakla bugün Türkiye’ye getirdiğimiz Gazzeli 3 çocuk hastamız Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınmış durumda." diyen Bakan Koca, "Evlerinin bombalanması sonucu enkaz altında kalan 9 yaşındaki kızımızın her iki bacağında kırık, ayak parmaklarında kopma ve bacağında açık yara var. Enfeksiyon tedavisine hemen başlandı. Kırıklar için iki bacağı da alçıya alındı." ifadeleriyle üzen haberi verdi.

Bakan Koca sözlerine şöyle devam etti:

Yine bombalanma sonucu çöken evlerinin enkazından kurtarılıp, sol bacağı diz üstünden kesilmiş olan 10 yaşında kızımızın enfeksiyon tedavisine başlandı. Rehabilitasyon ve bacak protez işlemleri planlandı. Ayrıca muayenede saptanan sağ köprücük kemik kırığına da müdahale edildi.

2 yaşındaki erkek çocuğumuz, bağırsaklardan karaciğere giden damarda pıhtı olduğu ön tanısı ile yatırıldı. Tetkik ve tedavisine başlandı.

Hastalarımız yakın takip amacıyla yoğun bakım servisine alındı. Tedavileri için tüm imkânlar seferber edilmiş durumda. Şifa dileklerinizi ve dualarınızı eksik etmeyin.

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Öte yandan adının Macit olduğu öğrenilen Gazzeli minik çocukla Bakan Koca'nın görüntüleri izleyenlerin içini ısıttı.