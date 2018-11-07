Yaptırımlar sonrası İran petrol Bakanı'ndan uyarı!

İran Enerji Haber Ajansı SHANA'ya konuşan Zengene, ABD'nin önceki açıklamalarının aksine İran'ın petrol ihracatını sıfırlamanın mümkün olmadığını gördüğü için İran'dan petrol ithal eden ülkelere muafiyet sağladığını ifade etti.

Zengene, "Ancak sağlanan muafiyetler pazardaki talebi karşılamaya yetmedi. Bu yüzden gelecek ayların dünyadaki petrol tüketicileri için maalesef zor olacağı öngörülüyor." dedi.

Petrol fiyatlarında artış olacak uyarısı

Donald Trump yönetiminin ABD'de yapılan ara seçimlere kadar petrol fiyatlarını aşağıda tutmayı başardığını belirten Zengene, ancak gelecek aylarda petrol fiyatlarında artış olacağını dile getirdi.

ABD, 5 Kasım itibarıyla devreye giren İran'ın petrol ve enerji ihracatını hedef alan ikinci aşama yaptırımlar kapsamında 50 İran bankasıyla 700'den fazla şirket ve kişiyi yaptırım listesine eklemişti.

Washington yönetimi, Türkiye, Güney Kore, İtalya, Yunanistan, Çin, Tayvan, Hindistan, Japonya ve Afganistan'a 180 gün daha İran ile petrol ticareti konusunda muafiyet tanındığını duyurmuştu.