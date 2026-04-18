Dünyanın en genç büyükustası artık bir Türk! 35 yıllık rekor tarihe gömüldü!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

14 yaşındaki milli satranççı Yağız Kaan Erdoğmuş, satranç tarihinde 2700 ELO'yu (satranç derecelendirme sistemi) geçen en genç oyuncu oldu.

Monako'daki organizasyonda üstün bir performans sergileyen milli sporcu, rakibi karşısında skorunu 4-1'e taşıdı ve elde ettiği puanlarla 2700 ELO barajını aşarak dünya satrancının elit oyuncuları arasına adını yazdırdı.

TARİHİN EN GENÇ SÜPER BÜYÜKUSTASI

Erdoğmuş, bu sonuçla satranç tarihine geçerek 2700 ELO barajını aştı ve dünya satranç tarihinde "bu seviyeye ulaşan en genç büyükusta" ünvanını aldı.

ÇİNLİ WEİ Yİ'NİN REKORUNU KIRDI

Daha önce bu unvan, 15 yaşında bu seviyeye ulaşan Çinli büyükusta Wei Yi'ye aitti. 14 yaşındaki Erdoğmuş, Yi'nin rekorunu da elinden aldı.

35 YILLIK 'POLGAR' REKORUNU TARİHE GÖMMÜŞTÜ

Macar büyükusta Judit Polgar, satranç tarihinde açık ara gelmiş geçmiş en güçlü kadın satranç oyuncusu olarak kabul edilmektedir.

Polgar, 13 yaşına girmeden önce 2555 ELO puanına ulaşarak rekor kırmış ve bu rekor genç Yağız'a kadar hiç kırılamamıştı.

Yağız Kaan Erdoğmuş ise Mayıs 2024'te 13 yaşına basmadan Sharjah Masters turnuvasında 2569 ELO'ya ulaşarak Polgár'ın 35 yıllık rekorunu elinden almıştı.

Serap

Allahım yolunu açık etsin maşallah.bir tertemiz 14 yaşında genç satrancla meşgul başkası 14 yaşında yok Lbt babasının verdiği silahlarla meşgul
