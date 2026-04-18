Türkiye
6
Yeniakit Publisher
Sınır bölgesinde soğan üretimi zirve yaptı
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Sınır bölgesinde soğan üretimi zirve yaptı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Suriye sınırına sıfır noktasında bereketli soğan hasadı başladı. Dönüm başına 5 ton rekolte beklenen soğan, tarlada 25 TL'den satışa çıktı.

Türkiye'nin en bereketli topraklarından olan ve birçok ürünün yetiştiği Hatay'ın Amik Ovası'nda baharın gelmesiyle ürünler hasat edilmeye başlandı. Suriye sınırının sıfır noktasında olan Reyhanlı ilçesi Bükülmez Mahallesi'nde 500 dönümlük tarlada, ekimi yapılan soğanda da bereketli hasat başladı.

Geçen yıla göre bereketli yağışların olduğu Amik Ovası'nda rekoltenin yüksek olduğu soğan, tarladan 22 TL ile 25 TL'yi bulan fiyatlarla alıcı buluyor. Rekoltenin dönüm başına 5 ton beklendiği soğan, ihracat yoluyla Rusya ve Suriye başta olmak üzere yurtiçindeyse 81 ile gönderiliyor. Bu yılki yağışlarla birlikte tarımsal faaliyetlerin bereketli olduğunu ifade eden Türkiye Soğan Üretici ve Tedarikçiler Başkanı Reşit Kaya, hasadın bereketli olduğunu söyledi.

"Soğanın kilosunu 25 TL'ye devam ettirmeyi planlıyoruz, geçen yıl yarı fiyatına sattık" Türkiye Soğan Üretici ve Tedarikçiler Başkanı Reşit Kaya, soğanın tarladan 25 TL'ye yola çıktığını söyleyerek, "Burası Hatay'ın Reyhanlı ilçesi, Suriye sınırına sıfır noktasında üretim yapıyoruz. Şu karşıda gördüğünüz tepeler Suriye'nin ve Türkiye'nin son tarlası. Burada 500 dönüm soğan tarlası var ve biz burada üretim yapıyoruz. Bu yıl hasat inşallah bereketli olacak. Bol yağmur yağdı, iki katı bir efor harcayarak çok şükür hasada ulaştık ve üretimimizi yaptık.

Bugün de burada çuvallamayı görüyorsunuz. Türkiye'nin her tarafına kamyonlarla ve tırlarla gönderiyoruz. Bu yıl 25 TL gibi bir rakam düşünüyoruz. Artık gittiği nokta satış noktalarında rağbet görürse bir sıkıntı olmaz. Soğanın kilosunu 25 TL devam etmeyi planlıyoruz, geçen yıl yarı fiyatına sattık. Üretim maliyetlerimizin altında sattık ama inşallah bu yıl emeğimizin karşılığını almayı düşünüyoruz. Manavlarda soğan 35 TL arasında satış olması lazım. Geçen yıl dönüm başında 5 ila 6 tondu ama bu yıl 4 ila 5 ton arası rekolte bekliyoruz. Türkiye'nin bütün illerine gidiyor. Mayıs ayının 10'u itibarıyla ihracatta sevkiyatlara başlayacağız inşallah.

Rusya'ya, Suriye'ye ve Avrupa'ya bu yıl soğan gönderiyoruz. Burada Avrupa'ya da bu yıl soğan göndermeye başladık. Yurt içinde bütün illere gidiyor; Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa Türkiye'nin bütün illerine buradan Reyhanlı ve Adanalılara sevkiyat yapıyor. Bizim yetkililerden istediğimiz tek şey üreticiye destek olmak amaçlı, üreticiyle ve tüketicinin arasındaki köprüyü sağlamlaştırmak. Şimdi bölgedeki marketlerin oluşturduğu fiyatlar üretici ve tüketiciyi de üzüyor. Biz sebze hallerinden her ilin marketi, pazarcısı, manavı o ilin ve ilçenin sebze halinden malını temin ederse malın değeri oluşmuş olur" ifadelerini kullandı.

'Altın adam' Türkiye'de yakalandı!
Dünya

'Altın adam' Türkiye'de yakalandı!

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Ingılab Babayev, İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalandı.
Faizsiz finansla yükselen Afganistan ekonomisi!
Ekonomi

Faizsiz finansla yükselen Afganistan ekonomisi!

Prof. Dr. Mete Gündoğan Mirat Haber'de yazdı: Afganistan bugün tarihinin önemli bir eşik noktasında. Yeni yönetim, finans sistemini faizsiz ..
ABD uçak gemisi alevlere teslim oldu! İki ayda ikinci vaka
Gündem

ABD uçak gemisi alevlere teslim oldu! İki ayda ikinci vaka

ABD Donanması’nın nükleer güçle çalışan uçak gemisi USS Dwight D. Eisenhower (CVN-69), Virginia’da yürütülen bakım çalışmaları sırasında ale..
Piyasada kirli oyun! Rekabet Kurulu MediaMarkt'ın biletini kesti: 330 milyon liralık dev ceza
Gündem

Piyasada kirli oyun! Rekabet Kurulu MediaMarkt'ın biletini kesti: 330 milyon liralık dev ceza

Rekabet Kurulu, perakende teknoloji piyasasında dengeleri bozan ve tüketicinin cebini hedef alan gizli anlaşmaları gün yüzüne çıkardı...
Katliamın arkasından LGBT sapkınlığı ve kişilik bozukluğu çıktı! Katil Aras Mersinli'nin etekli videosu yayınlandı
Gündem

Katliamın arkasından LGBT sapkınlığı ve kişilik bozukluğu çıktı! Katil Aras Mersinli'nin etekli videosu yayınlandı

Kahramanmaraş Ayser Çalık Ortaokulu'nda eğitim gören 8'inci sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli, emekli emniyet müdürü olan babasına ait 5 sil..
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Hürmüz Boğazı mesajı
Gündem

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Hürmüz Boğazı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yaptığı açıklamada 'İran tarafından Hürmüz Boğazı'nın ateşkes süresi sonuna kadar tüm gemilere yenid..
