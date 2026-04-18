Vefat eden şarkıcı Rıza Tamer’in sözleri yeniden gündem oldu! “Dünya bir tablo, sanatkârı da Allah”

Şarkıcı Rıza Tamer vefat etti. Uykusu sırasında tıkanan Tamer’in beynine oksijen gitmediği belirlendi.

Ünlü şarkıcının katıldığı bir radyo programında yaptığı konuşma, vefatından sonra yeniden gündem oldu.

Söz konusu açıklamada Tamer, “Dünya bir tabloysa, sanatkârı da Allah'tır diye düşünüyorum. Yıldızların, uzayın bu kadar birbirinin etrafında dönmesi, insanın bir araya gelmesini sağlayan atomların bir emir halinde etrafında birbirinin dönmesi, bence Allah'ın emridir diye düşünüyorum.” dedi.

“Buradan gideceğimiz yer de onun yanı olduğu için ona göre düşünmeyi, ona göre yaşamayı Allah nasip ederse düşünüyorum” diye konuşan Tamer, “Mesela Neşet Ertaş da, gönlümüzün Sultanı, yurt dışında düğünlere giderdi; dolarlarla gelirlerdi çantalarla falan belki değil mi? İstese çok güzel şeyler yapabilirdi ama öyle ölmeyi tercih etti dağıta dağıta garibana. Ben de daha önceki hayatımda çok böyle cool bir adamdım böyle, ukala falan... Sonrasında fark ettim ki yani ukalalık yaptığın kişi belki Tanrı'nın bir parçası farkında değilsin. O yüzden Allah nasip ederse ben bu kazandığım parayı hem garibanlara hem ihtiyaç sahiplerine harcamayı düşünüyorum. Benim yaşım geçti, bu saatten sonra... Ben hayattan alacağımı aldım yani çok şükür.” ifadelerini kullandı.