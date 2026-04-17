Trump'tan zenginleştirilmiş uranyum açıklaması: ABD'ye götürülecek

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın "her konuda mutabakata vardığını" ve ülkedeki zenginleştirilmiş uranyumun çıkarılması için kendileri ile işbirliği yapacağını söyledi.

ABD Başkanı Trump, CBS News kanalına telefonla verdiği mülakatta, ABD-İran anlaşmasına çok yakın olduklarını dile getirdi.

Trump, Tahran'ın "her konuda mutabakata vardığını" ve "zenginleştirilmiş uranyumu İran'dan çıkarmak için ABD ile işbirliği yapacağını" belirtti.

Zenginleştirilmiş uranyumun İran'dan çıkarılması için bu ülkeye Amerikan askerinin ayak basmayacağını vurgulayan Trump, söz konusu uranyumu "kendi adamlarının" İranlılarla işbirliği yapıp çıkaracağını ifade etti.

Zenginleştirilmiş uranyum ABD'ye getirilecek

Trump, "Oraya gidip onlarla birlikte alacağız, sonra da götüreceğiz. Birlikte alacağız çünkü o zamana kadar bir anlaşma yapmış olacağız ve anlaşma varken savaşmaya gerek yok. Bizim adamlarımız İranlılarla birlikte çalışarak uranyumu alacaklar, sonra da onu ABD'ye götüreceğiz." dedi.

ABD Başkanı ayrıca İran'ın Hizbullah ve Hamas'a destek vermeyi durdurmayı kabul ettiğini iddia etti.

İki ülke temsilcilerinin bu hafta sonu bir araya gelmesinin beklendiğini kaydeden Trump, nihai anlaşmanın tam olarak ne zaman imzalanabileceği hususunda net bir ifade kullanmaktan kaçındı.