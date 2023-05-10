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Gündem Yaptıklarına şaşmamak lazım! Amerika’yı akıl sağlığı yerinde olmayan biri yönetiyor
Gündem

Yaptıklarına şaşmamak lazım! Amerika’yı akıl sağlığı yerinde olmayan biri yönetiyor

Yeniakit Publisher
2023-05-10 07:50:00 -
Yaptıklarına şaşmamak lazım! Amerika’yı akıl sağlığı yerinde olmayan biri yönetiyor

ABD Başkanı Joe Biden, 2024'te Cumhuriyetçi bir adaya karşı yeniden seçilme mücadelesine girecek ancak şu anda başkanlığının en düşük onay oranlarında... Biden'ın akıl sağlığına yönelik kaygıları olan ABD'lilerin sayısı da her zamankinden daha çok görünüyor.

Biden'ın ABD'lilerin üçte birinden biraz fazlasının onayını aldığını gösterirken aynı zamanda 2020'deki rakibi eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 7 puan gerisinde olduğunu ortaya koyuyor. Çünkü Amerikan halkı Biden'in akıl sağlığının yerinde olmadığını düşünüyor.

Başkanlığının ilk iki yılında elde ettiği yasama alanındaki başarılarının yanı sıra geçen sonbaharda 2022 ara seçim yarışında partisinin güçlü bir performans göstererek Cumhuriyetçilerin Kongre'nin üst kanadını ele geçirmesini engellemesinin ardından ikinci dönemi için çabalayan Joe Biden açısından bu çok kötü bir tablo...

 

ABD Başkanı Joe Biden'ı üzecek anket: Donald Trump geri dönebilir

Beyaz Saray çalışanlarının aylarca adaylığını koyacağını ısrarla belirtmesi ve aynı dönemde Demokratların çoğunun başka bir adayı tercih edeceğini gösteren kamuoyu yoklamalarının ardından Biden, nisan sonunda adaylığını resmen açıklamıştı.

 
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Onay oranı 2 ayda 6 puan düştü

Joe Biden'ın onay oranı yeni ankette yüzde 36'da kaldı.

 

ABD Başkanı, 2024 için varsayımsal bir genel seçim karşılaşmasında aldığı 38 puana karşı 44 puanla Trump'ın gerisinde kalırken çok sayıda kararsız ABD'li de var.

 

Biden, aynı zamanda bir başka varsayımsal karşılaşmada yüzde 37'ye yüzde 42'lik bir oranla Florida Valisi Ron DeSantis'in de arkasında kaldı.

 

ABD Başkanı Joe Biden'ı üzecek anket: Donald Trump geri dönebilir

Akıl sağlığına yönelik endişeler var

Washington Post/ABC News anketinde onay oranı iki ayda 6 puan düşen Joe Biden'ın akıl sağlığına yönelik kaygıları olan ABD'lilerin sayısı da her zamankinden daha çok endişe veriyor.

 

Bunun 2024'te Cumhuriyetçi Parti'nin başlıca saldırı noktası olması beklenirken ankete katılanların sadece yüzde 32'si Biden'ın görevini yerine getirecek akli yeterliliğe sahip olduğuna güveniyor.

 

Ankette belirtildiği üzere Joe Biden'ın 2020'deki adaylığında ABD'lilerin yüzde 51'i bu güvene sahipti.

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