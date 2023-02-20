  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sinirleriniz alt üst olacak! CHP’den deprem bölgesi için çözüm önerisi: ‘Heykel dikelim’

Bülent Arınç 'seçimler ertelensin' dedi! Ahmet Hakan duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan...

Altını olanlar bu haftaya dikkat! İslam Memiş üstüne basa basa uyardı: O fiyata aldanmayın

Deprem felaketi sonrası kritik uyarı: Kolonlar kirişlerden güçlü olmalı

CHP'li Hatay B.B Başkanı'nın kentsel dönüşüm karşıtı miting düzenlediği ortaya çıktı!

16 başlıkta duyuruldu! YÖK’ten madde madde bahar yarıyılı eğitimi

Ece Erken'in Taha Duymaz mesajı tepki çekti! "Yazıklar olsun..."

Nurdağı artık yok! Yerle bir oldu

50 milyar bağışı yanlış anlaşılan Yeni Çamoluk Otomotiv'in işte 'isteyip de satın alamadığı' araba! Sosyal medya yıkıldı

Depremzedeler KYK yurtlarını anlattı: 5 yıldızlı otelde gibiyiz
Medya Yaptığını(!) beğendin mi şimdi Ali Erbaş Hocam! Bu lafı duyan Atatürk, mezarında ayağa dikilmiş
Medya

Yaptığını(!) beğendin mi şimdi Ali Erbaş Hocam! Bu lafı duyan Atatürk, mezarında ayağa dikilmiş

Uzun zamandır ortalıkta gözükmeyen "Laiklik elden gidiyorcular" yine kafa çıkardı. Halk TV yazarı Mehmet Tezkan, "Diyanet'in, minnacık çocuklara Kuran eğitimi verdirerek, çocuklara yatılı kuran kursları açarak, imam hatiplilere destek çıkarak, ilahiyat fakültesine gidenlere burs vererek, din devletinin temellerini atmaya çalıştığını" iddia edebilecek kadar zıvanadan çıktı. Gayet normal şeyleri sanki bir suçmuş gibi lanse etmeye çalışan Tezkan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın "Dinin her şeye yansıması lazım" şeklindeki son derece olağan sözlerini de "beğenmeyip" "Atatürk herhalde mezarında sarsılmıştır… Ayağa dikilmiştir" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-20 11:28:00 -
Yaptığını(!) beğendin mi şimdi Ali Erbaş Hocam! Bu lafı duyan Atatürk, mezarında ayağa dikilmiş

Uzun zamandır ortalıkta gözükmeyen "Laiklik elden gidiyorcular" yine kafa çıkardı. Halk TV yazarı Mehmet Tezkan, "Diyanet'in, minnacık çocuklara Kuran eğitimi verdirerek, çocuklara yatılı kuran kursları açarak, imam hatiplilere destek çıkarak, ilahiyat fakültesine gidenlere burs vererek, din devletinin temellerini atmaya çalıştığını" iddia edebilecek kadar zıvanadan çıktı. Gayet normal şeyleri sanki bir suçmuş gibi lanse etmeye çalışan Tezkan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın "Dinin her şeye yansıması lazım" şeklindeki son derece olağan sözlerini de "beğenmeyip" "Atatürk herhalde mezarında sarsılmıştır… Ayağa dikilmiştir" ifadelerini kullandı.

İslam'ın "i"sine bile tahammülü olmadığını gözler önüne seren Tezkan, söz konusu yazısında özetle şunları kaydetti: 

"Emareler bunu gösteriyor. Gidişat bu yönde. Taliban sevdalısı Diyanet İşleri Başkanı’mız var.

Konuya girmeden küçük bir hatırlatma yapayım: Taliban Afganistan’ı ele geçirdikten sonra, Dışişleri Bakanlığı’yla temas kurmak için heyet yolladı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Heyet Dışişleri’nden sonra nereye gitti dersiniz?

Diyanet İşlerine… Erbaş’ın yanına…

Neden acaba?!..

Dönelim konumuza…

Diyanet; minnacık çocuklara Kuran eğitimi verdirerek, çocuklara yatılı kuran kursları açarak, imam hatiplilere destek çıkarak, ilahiyat fakültesine gidenlere burs vererek, din devletinin temellerini atmaya çalışıyor.

Bir beş yıl daha o koltukta kalırlarsa neler yapmaz ki…

Taliban gibi, IŞİD gibi dinimizi öyle bir kullanır var ya; kadınları sokağa çıkarmazlar!

Abartıyorsun demeyin.

Erbaş, maalesef Atatürk’ün kurduğu Diyanet İşleri’nin başkanı… Bundan iki yıl önce dedi ki; Dinin her şeye yansıması lazım. Siyasete, ticarete, sokağa, mahalleye, her şeyde dinin kuralları geçerli olsun.

Atatürk herhalde mezarında sarsılmıştır…

Ayağa dikilmiştir…

Erbaş’a IŞİD kafası, Taliban zihniyeti demem bundan. (...)"

 

 

11
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Abdullah Murat

Allahın kelamı ilahi ikazları hükümlerini insanın yükümlülüklerini ve gerçekleri bildiren inananlara kutsal bir emanet kılınmış KURANDA Laiklik; Allahın indirdiği ile hükmetmeme işi Allahıninsanlara emanet ettiği namus kıldığı izzet ve şereflerinin yegane kaynağı kutsal olan Allahın ayetlerini azıcık aldatıcı ve pis dünya metalanması ve insanlardan korkmak suretyile satılması. Bu kutsala ihanet edenler kafirlerin takendilerdir buyurulmaktadır.

Nadim hatipoğlu

HAY SENİN CANINI YİYEYİM ERDOĞAN KİMİN BU MÜSLÜMANTÜRK MİLLETİNE İNANCINDAN DOLAYI SALDIRDIĞINI VE KİMİN BİR ERDOĞAN DÜŞMANLIĞI YÜZÜNDEN BU DEVLETE İNSANINA İNANCINA SALDIRDIĞINI İYİCE GÜN YÜZÜNE ÇIKARDIĞIN İÇİN SAĞ OLASIN.DOST GÖRÜNÜP BU MİLLETİ VE İNANCINI İNANDIĞI DEĞERLERİ AŞAĞILAMAYA ÇALIŞAN AŞAĞILIKLARI İYİCE TANIDIK.SAYGINIZ YOK OLDUĞUNU BİLİYORDUK BARİ ŞU GÜNLERDE SUSUNDA ADAM DESİNLER.
TÜM YORUMLARA GİT ( 11 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23