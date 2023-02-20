Yaptığını(!) beğendin mi şimdi Ali Erbaş Hocam! Bu lafı duyan Atatürk, mezarında ayağa dikilmiş

Uzun zamandır ortalıkta gözükmeyen "Laiklik elden gidiyorcular" yine kafa çıkardı. Halk TV yazarı Mehmet Tezkan, "Diyanet'in, minnacık çocuklara Kuran eğitimi verdirerek, çocuklara yatılı kuran kursları açarak, imam hatiplilere destek çıkarak, ilahiyat fakültesine gidenlere burs vererek, din devletinin temellerini atmaya çalıştığını" iddia edebilecek kadar zıvanadan çıktı. Gayet normal şeyleri sanki bir suçmuş gibi lanse etmeye çalışan Tezkan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın "Dinin her şeye yansıması lazım" şeklindeki son derece olağan sözlerini de "beğenmeyip" "Atatürk herhalde mezarında sarsılmıştır… Ayağa dikilmiştir" ifadelerini kullandı.

İslam'ın "i"sine bile tahammülü olmadığını gözler önüne seren Tezkan, söz konusu yazısında özetle şunları kaydetti:

"Emareler bunu gösteriyor. Gidişat bu yönde. Taliban sevdalısı Diyanet İşleri Başkanı’mız var.

Konuya girmeden küçük bir hatırlatma yapayım: Taliban Afganistan’ı ele geçirdikten sonra, Dışişleri Bakanlığı’yla temas kurmak için heyet yolladı.

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Heyet Dışişleri’nden sonra nereye gitti dersiniz?

Diyanet İşlerine… Erbaş’ın yanına…

Neden acaba?!..

Dönelim konumuza…

Diyanet; minnacık çocuklara Kuran eğitimi verdirerek, çocuklara yatılı kuran kursları açarak, imam hatiplilere destek çıkarak, ilahiyat fakültesine gidenlere burs vererek, din devletinin temellerini atmaya çalışıyor.

Bir beş yıl daha o koltukta kalırlarsa neler yapmaz ki…

Taliban gibi, IŞİD gibi dinimizi öyle bir kullanır var ya; kadınları sokağa çıkarmazlar!

Abartıyorsun demeyin.

Erbaş, maalesef Atatürk’ün kurduğu Diyanet İşleri’nin başkanı… Bundan iki yıl önce dedi ki; Dinin her şeye yansıması lazım. Siyasete, ticarete, sokağa, mahalleye, her şeyde dinin kuralları geçerli olsun.

Atatürk herhalde mezarında sarsılmıştır…

Ayağa dikilmiştir…

Erbaş’a IŞİD kafası, Taliban zihniyeti demem bundan. (...)"