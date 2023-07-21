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Gündem Yaptığından utanmadı gazetecileri tehdit etti
Gündem

Yaptığından utanmadı gazetecileri tehdit etti

Yeniakit Publisher
2023-07-21 07:58:00 -

Kocaeli’de trafiğe 1,27 promil alkollü çıkan sürücü, kendisini görüntüleyen basın mensubuna tehditler savurdu. O anlar kameralara yansırken alkollü sürücü polis merkezine götürüldü. Alkollü bir şekilde trafiğe çıkarak insanların hayatını tehlikeye atmaktan çekinmeyen ayyaşın gazetecilere çemkirmesi tepki çekti.

Olay, İzmit Yenişehir Mahallesi Demokrasi Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Bu bölgede çalışma yürüten trafik polisleri, durdurdukları hafif ticari aracın sürücüsü Aziz V.’ye alkolmetre üfletti.

1,27 promil alkollü çıkan sürücü ceza kesilirken, işlem yapıldığı esnada kendisini görüntüleyen gazeteciye tepki gösterdi.

Aziz V., "Çekmesin yoksa saldıracağım" gibi tehditler ve küfürler savurdu.

Alkollü sürücü daha sonra bölgeye gelen asayiş ekipleri tarafından polis merkezine götürüldü.
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Yorumlar

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SİZDE HADDİNİZİ BİLİN AYYAŞ DİYORSUN SEN KİMSİN BU DÜNYADA ÖZGÜRLÜK SADECE GAZETECİLERE YOK HERKESE VAR ÇEKME DİYOR ÇEKME KARDEŞİM BU KADAR ZORMUDUR İNSANLARA SAYGINIZ OLSUN ADAM ÖMRÜNDE BİRKERE İÇER ODA SİZE DENK GELİR YAHU KENDİNİZİ ALLAHIN YERİNE KOYMAYIN ALLAH AF EDİYOR SİZDEN KURTULAMIYOR HANİ ÜÇ KURUŞ KAZANACAN YA İNSAN OLUN İNSAN AYIPTIR BU GAZETECİLİK DEĞİLDİR İNSANLARA ZULÜMDÜR ..
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