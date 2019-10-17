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Yaptığı şey pahalıya mal oldu! Rus vatmandan 100 milyon dolarlık zarar

Rusya'da görevi başında mesajlaşan vatman, başka bir tramvaya çarparak 100 milyon dolar zarara neden olurken, kaza sonucu 6 kişi yaralandı.

17 Ekim 2019 Perşembe 15:14
Yaptığı şey pahalıya mal oldu! Rus vatmandan 100 milyon dolarlık zarar

Moskova’da tramvay hareket ederken telefonda yazışan vatman, başka bir tramvaya arkadan çarparak 100 milyon dolarlık zarara neden oldu.

Rusya’nın başkenti Moskova’da gece saatlerinde yolcu seferi yapan bir tramvay durağa yaklaşırken büyük bir kaza yaşandı. Tramvayın vatmanı hareket halindeyken cep telefonuyla mesajlaşırken önüne bakmadı. Bir süre sonra kafasını kaldıran vatman, başka bir durağa yaklaştığını ve önünde başka bir tramvayın durakta beklediğini fark etti. Önündeki tramvayı geç fark eden vatman elindeki telefonu bırakarak tramvayı durdurmaya çalıştı fakat başarılı olamadı. Tramvay önündeki tramvaya arkadan çarptı. Yaşanan kazada vatman dahil vagonlarda bulunan 6 kişi yaralandı.

Moskova Belediyesi tramvayların değerlerini açıkladı

Yaşanan kazanın ardından vatman hakkında Moskova Belediyesiidari soruşturma başlattı. Ayrıca Moskova Bölge Savcılığı da konu ile ilgili soruşturma başlattı. Basına servis edilen görüntülerde vatmanın yüzde 100 kusurlu olduğu görüldü. Vatmanın görevine son verileceği öğrenilirken tramvayların toplam bedelinin 100 milyon dolar olduğu açıklandı. Görüntüler basın üzerinden servis edilince Ruslar sosyal medyadan, “100 milyon dolarlık mesaj, Kremlin sarayı karşısından lüks bir daire alınabilirdi” gibi yorumlar yaparak kazayı yapan vatman ile dalga geçti.

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Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 15:14
  1. Moskova
  2. tramvay
  3. Rusya’nın başkenti Moskova
  4. Moskova Belediyesi
  5. idari soruşturma
  6. Moskova Bölge Savcılığı
  7. soruşturma

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