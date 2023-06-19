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Gündem Yaptığı onca şey yanına kar kaldı! Kazadan sonra çevresindeklere dehşet saçan zanlı serbest kaldı
Gündem

Yaptığı onca şey yanına kar kaldı! Kazadan sonra çevresindeklere dehşet saçan zanlı serbest kaldı

Yeniakit Publisher
2023-06-19 23:48:00 -
Yaptığı onca şey yanına kar kaldı! Kazadan sonra çevresindeklere dehşet saçan zanlı serbest kaldı

Kocaeli'de bir motosiklete çarpıp yaraladığı sürücü ile babasını darbeden zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli'de dün gece saatlerinde kaza sonrası taraflar arasında çıkan kavgada gözaltına alınan 2 şüpheliden biri emniyet ifadesinin ardından, diğeri ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, dün gece saatlerinde Karabaş Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. S.A. kontrolündeki pikap, cadde üzerinde seyreden motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü ve yanında bulunan kişi yaralandı. Olay sonrası pikap sürücüsü S.A. araçtan inerek yaralıları ayağa kaldırmaya çalıştı. S.A. ve olay yerine gelen yakınları ile yaralının babası arasında tartışma çıktı.

Arbede çıktı!

Yaşanan arbedede tekme ve yumruklar havada uçuştu. Bu esnada olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ayırdı. Polisin gelmesiyle pikap sürücüsünün arkadaşı A.A. olay yerinden araçla kaçmaya çalıştı. A.A., kaçmaya çalışırken önce ambulansa çarptı ardından bekçilerin üstüne aracı sürdü. Bir bekçi, son anda kaçarak yaralanmaktan kıl payı kurtuldu. Kaçmasını engellemek için emniyet güçleri tekerleklere çok sayıda ateş ederek durdurabildi.

Ambulansa çarptı, bekçilerin üzerine araba sürdü!

Tekerlekleri patlamış halde kaçmaya çalışan sürücü taksi durağına çarparak durdu. Araç sürücüsü S.A. ve aracı kaçırmaya çalışan A.A. olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı. Motosiklet sürücüsü, yolcu ve darp edilen baba ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı.

Aksiyon filmlerini aratmayan gecede 2 şüpheli görevi yaptırmamak için direnme, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, mala zarar verme ve taksirle yaralama suçlarından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan biri bu akşam saatlerinde emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı, diğeri ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
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