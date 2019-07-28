0553 313 94 23

Yaprak Festivali yoğun ilgi gördü

Tokat’ın Erbaa ilçesinde 3 gün süren Yaprak Festivali’ne yöre halkının yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

28 Temmuz 2019 Pazar 22:14
Yaprak Festivali yoğun ilgi gördü

Tokat’ın Erbaa ilçesinde 3 gün süren Yaprak Festivali’ne yöre halkının yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.



Erbaa ilçesinde 5 yıl aradan sonra 21’incisi gerçekleştirilen Uluslararası Geleneksel ve Kültürel Yaprak Festivali 7 ülkeden folklor ekiplerinin katılımı ile yapıldı. Festivalin ilk günü kortej yürüyüşünün ardından asma bağ yaprağından yapılan zeytinyağlı dolma ve baklalı dolma yemekleri yarıştı. Festivalin ikinci günde ise bisiklet, tenis ve yüzme yarışmalarının ardından ilçe stadyumunda Cem Belevi ve Simge Sağın konser verdi. Stadyumu hınca hınç dolduran Erbaalılar unutulmaz bir gece yaşadı. Festivalin son gününde ise Küçük Yayla’da Gürcistan ve Azerbaycan ekiplerinin folklor gösterilerinin ardından sanatçılar Zeynep Başkan, Ayşegül Pınar ve Latif Doğan sahne aldı. Alanı dolduran binlerce kişi bir taraftan piknik yaparken diğer taraftan alana kurulan sahnede gerçekleştirilen etkinlikleri takip etti. Sunuculuğunu ünlü manken İpek Tanrıyar’ın yaptığı festival konserlerin ardından festival meşalesinin söndürülmesiyle sona erdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 22:14
  1. konser
  2. doğa
  3. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Geleneksel Altın Kemer Karakucak Güreşleri
    1. Geleneksel Altın Kemer Karakucak..
    2. Trump bir ismin daha biletini kesti!
    3. Trabzonspor bayrağının altında..
    4. Dünyaya Doğu Akdeniz çağrısı:..
    5. İngiltere'nin yeni savaş gemisi Hürmüz..
    6. Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı..
    7. Saraybosna'da KOMEK sergisi açıldı
    8. Bartın'da ev yangını
    9. Bernal, Fransa Turu'nun son 110..
    10. ABD Milli İstihbarat Direktörünün..
    11. Çanakkale’de sanat dünyasının acı günü
    12. Eski TBMM Başkanı Bozbeyli vefat etti
    13. S-400'ler için ikinci aşama! Açıklama..
    14. Mostar Köprüsü'nde geleneksel atlama..
    15. Denizlispor, Sako'yu transfer etti
    16. Muğla'da 37 düzensiz göçmen yakalandı
    17. Trabzonspor'un 52. kuruluş yıl dönümü..
    18. Dalaman açıklarında 27 kaçak göçmen..
    19. Bakan Koca'dan halk ozanının..
    20. İki bavul altınla kaçtığı iddia edilen..
    21. Karı koca kazada hayatını kaybetti,..
    22. Cezayir diyalog heyetinden 23 kişiye..
    23. Yaprak Festivali yoğun ilgi gördü
    24. AYM kararına sert tepki: Bu kararı..
    25. Off-Road yarışlarında Gürcü sürücü..
    26. Turuncu kategoride yer alan 600 bin TL..
    27. Nijerya'da Boko Haram saldırısı: 23 ölü
    28. Denizlispor, Bakary Sako’yu transfer..
    29. Libya'dan uluslararası topluma..
    30. Ekonomist Alkın'dan 'faiz indirimi'..
    Uzman isimden çok konuşulacak sözler: Türkiye vazgeçerse ABD'li şirket çıkmaza girer
    Uzman isimden çok konuşulacak sözler: Türkiye vazgeçerse ABD'li şirket çıkmaza girer
    İsrail'in Türkiye korkusu! 'Türkiye o ülke ile işbirliği yapacak'
    İsrail'in Türkiye korkusu! 'Türkiye o ülke ile işbirliği yapacak'
    İsmet İnönü’den Emel Sayın’a: Yıllarca bu millete 'illallah' dedirttim
    İsmet İnönü’den Emel Sayın’a: Yıllarca bu millete 'illallah' dedirttim
    İsrail Büyükelçisi, Cumhurbaşkanını görünce şaklabanlığa başladı!
    İsrail Büyükelçisi, Cumhurbaşkanını görünce şaklabanlığa başladı!
    Gövde gösterisi yapayım derken rezil olmak... Mısır Ordusu'ndan sirk gösterisi!
    Gövde gösterisi yapayım derken rezil olmak... Mısır Ordusu'ndan sirk gösterisi!

    Günün Karikatürü

    28 Temmuz 2019
    Kayserispor tarihi fark yedi! Hakem maçı 60. dakikada bitirdi
    Kayserispor tarihi fark yedi! Hakem maçı 60. dakikada bitirdi
    Associated Press servis etti... Avrupa bu köyü konuşuyor
    Associated Press servis etti... Avrupa bu köyü konuşuyor