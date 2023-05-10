Yapışkan andız otu kullanımı ve faydaları! Vücuttaki zehirli virüsleri yok ediyor! Duyanlar akın etti

Yapışkan Andız Otu

Yapışkan Andız Otu, andız bitkisinin Latince ismi "inula helenium" botanik adını Truva efsanesindeki en ünlü kadın olan Helenden alınarak söylendiği varsayılmaktadır. Yapışkan andız otu özellikle antilafmauar özelliği sebebi ile tıbbi alanda uzun yıllardır kullanılan değerli bitkilerden bir tanesidir. Ayrıca yapışkan andız otunun başka bir özelliği de balgam söktürücü etkisinin olmasıdır. Yapışkan andız otu "yabani ayçiçeği" ya da "elecampane" gibi birden fazla farklı isim ile bilinmektedir. Yapışkan andız otu güneyde, batı Asya'da ve merkez Avrupa bölgelerine özgü olan uzun yıllık otsu ve yerli bir bitki çeşididir. Ayrıca yapışkan andız otu Kuzey Amerika'da kolaylıkla yetiştirilebilen bitkidir. Yapışkan andız otu "Asteraceae" veya papatya familyasına ait olan bir bitki türüdür. Yapışkan andız otundan çay hazırlamak için kullanılan bölümleri çiçekleri, rizomu ve kökleridir.

Yapışkan Andız Otu Hangi Rahatsızlıklarda Kullanılmaktadır, yapışkan andız otu özellikle bayanların sıklıkla karşılaştığı adet düzensizliklerini gidermek için kullanılmaktadır. Bunun dışında mide bozulmasına da çayı hazırlanarak tüketildiği zaman oldukça faydalı olan bir bitkidir. Vücudunda ödem (su tutması) olan kişiler yapışkan andız otunu çay olarak hazırlayıp tükettiğinde vücuttan ödemin atılmasında çok yararlıdır. Antik Yunanlılar ve Romalılar zamanında yapışkan andız otunu siyatik tedavisi için kullanıldığı düşünülür. Bu kadar vücut için faydalı olan yapışkan andız otu ciltte oluşan bazı hastalıkların ortaya çıkan belirtilerinin hafifletilmesi için Anglo-Saksonlar tarafından da kullanmıştır. Günümüzde yapışkan andız otu bitki uzmanları tarafından solunum problemlerinin tedavisinde kullanmaktadır.

Yapışkan Andız Otu Faydaları Nelerdir?

İlk özelliği balgam söktürücü etkisinin olmasıdır. Zehirleri atıyor

Vücuttaki terlemeyi uyararak vücudun normal dengesinde terlemesini sağlar.

Kuru öksürük ya da kronik öksürüğü bastırarak geçmesinde çok faydalıdır.

Özellikle bağırsaklarda bulunan parazitleri ortadan kaldırarak yok eder.

Vücuttaki şişkinliği gidererek rahatlamasında yararlı olur.

Vücutta mevcut olan mantar enfeksiyonlarının geçmesini ve yeniden nüksetmesini büyük ölçüde engeller.

Vücuttaki oluşan iltihabın dışarı atılmasında etkilidir.

Ayrıca mukozanın üzerindeki en önemli etkisi ise, yatıştırıcı özelliğinin olmasıdır.

Yapışkan andız otu diüretiktir bu sayede idrar akışını büyük çapta arttırır.

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Yapışkan Andız Otu Yan Etkileri Nelerdir? Eğer kişi önerilen dozlarda yapışkan andız otunu kullanır ise, herhangi bir yan etkisini görmez. Ancak aşırı miktarda tüketildiği zaman bir takım yan etkiler gösterebileceği göz önünde tutulmalıdır. Yapışkan andız otunun yan etkileri arasında ishal, kusma ve spazm şeklinde bazı yan etkileri bulunmaktadır.

Yapışkan Andız Otu Tıpta Kullanımı Nasıldır? Yapışkan andız otunun tıbbi kullanımı atlarda oluşan deri enfeksiyonlarının tedavisinin yapılması için kullanılmaktadır. Ayrıca uyuz hastalığından etkilenen koyunların tedavisinin yapılmasında kullanılır. Bunların dışında yapışkan andız otu insanlarda ortaya çıkan solunum sorunlarında hem bronşit hem de akciğer enfeksiyonundan kaynaklı olarak meydana gelen öksürüğü rahatlatmak amacı ile kullanılır. Yapışkan andız otu sindirime yardımcı olurken, aynı zamanda mide bulantısını ve şişkinliğini hafifletmede çok faydalıdır. Vücuttaki kan şekerinin üzerinde büyük etki göstererek dengelenmesini sağlamaktadır.