Yapımcısı tutuklandı, oyuncusu aday oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatını anlatan 'Reis' filminde Emine Erdoğan'ı canlandıran Özlem Balcı, 31 Mart'taki yerel seçimler için Fethiye'den adaylığını açıkladı.

AK Parti'den aday oldu

TRT'de yayınlanan 80'ler dizisinde de rol alan Balcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda AK Parti'den belediye başkanlığına aday olduğunu duyurdu. Balcı, başvuru belgesinin fotoğrafını da "Fethiye'ye bir sürprizim var" notuyla paylaştı.



