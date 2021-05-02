"Yapılanlar belli" deyip duyurdu: Yüreğimizi yaralamıştır

Türk Dünyası Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Halit Kanak, Kırgızistan ve Tacikistan sınırında yaşanan çatışmalarla ilgili yaptığı yazılı açıklamada "Türk Dünyası Sevdâlıları olarak son günlerde yaşanan ve pek çok soydaşımızın hayatına mal olan Kırgızistan'ın Tacikistan sınırındaki çatışmalar yüreğimizi yaralamıştır. Eski Sovyetlerden kalma Türk'ü birbirine kırdırma taktiği bütün gizli ve çirkin planlarıyla devam ediyor.

Yapılanlar belli. Önce ihtilaflı sınırlar oluştur. Sonra zaman zaman ihtilaflı sınırların olduğu bölgelerde arada bir gerginlik hatta ölümle sonuçlanan kavgalar çıkarttır, daha sonrada mâlûm büyük abi rollerinde tarafları Moskova'ya çağır parsayı topla. Taraflardan istediğin veya istemediğin bir şey varsa masada onuda kendi lehine hallet." ifadelerini kullandı.

Kanak açıklamasının devamında şunları kaydetti:

Sovyetler Birliği dağılalı 30 yılı aşgın bir süre geçti. Bu yıl Türk Cumhuriyetleri 30. bağımsızlık yıldönümünü kutlamaya hazırlanıyorlar. Ama hâlâ Moskova'nın karanlık gölgesi ve gizli eli Türk Coğrafyalarında kol geziyor.

Bir taraftan Rusya, diğer taraftan Çin, öbür taraftan ABD bölgeye hâkim olabilmek için tâbiri câizse bölgede cirit atıyor.

Türk coğrafyasında karanlık emellerine ulaşabilmek için plan üstüne plan yapanları Türk Dünyası Derneği olarak esefle izliyor, takip ediyoruz.

Amerika; Kırgızistan ve Afganistan'da ki üslerinden yıllık maliyetleri gerekçe göstererek çekilirken, Rusya kendisine ait 4 üs yetmezmiş gibi, üslerinden bir tanesini cüzi bir kira karşılığı 950 kilometre kareye çıkarmıştır.

Diğer taraftan Kızıl Çin ise Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan ve Afganistan'da ki (özellikle Türk Bölgesi üzerinde) emellerini açıkça ortaya koymaktadır.

Aralarında anlaşan üç emperyalist devletin taktiği şudur. Önce Amerika bölgeden çekilecek dolayısıyla bölgeden desteğini çekecek. Çin bu bölgelerdeki istek ve emellerini dile getirecek, Çin'in bu hamlesinden korkan bölge ülkeleri can havliyle Rusya'nın kucağına atılacaklar.

Bunun karşılığında Çin'in Doğu Türkistan'ı yutması ve yaptığı soykırım dünya kamuoyuna kabûl ettirilecek, Amerika ise dünya ticaretinde aslan payını alacak ve doların kullanım ömrünü biraz daha uzatmış olacak.

Türk Dünyası ve Osmanlı Coğrafyasında tesis ettiğimiz 8 Bölge Başkanı ile 42 Ülke Başkanımızla Türk Dünyası Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği olarak; bölgede ki gelişmelerin üzerinde durarak bir an önce kardeş Türk Devletleri ve akraba toplulukları lehine dönecek hamlelerin yapılmasını bekliyoruz.

Bunların başında hiç vakit kaybetmeden önceliğimiz "TÜRK BARIŞ GÜCÜ'nün tesis edilmesidir.

Bunun için: TÜRKSOY'lu kardeş ülkelerin ilk başta bin askerden oluşan birliklerini bütün masraflarını kendileri karşılamak suretiyle hazır hâle getirmelidir.

OrtakEğitim ve tatbikatkar yapan Türk Devletlerine bağlı silahlı kuvvetler zâten birbirlerinin muharebe yeteneklerini öğrenmişlerdir.

Her yıl sayıları kademeli olarak artırılacak bu "TÜRK BARIŞ GÜCÜ" unsurları, başta Kırgızistan - Tacikistan sınırında olmak üzere, Karabağ'da, Afganistan'da, bilahare mazlûm ve mağdur "Gönül Coğrafyalarında" görev almalıdır.

Ayrıca, üzülerek takip ettiğimiz Kırgızistan - Tacikistan sınırında cereyan eden gönüllerin arzu etmediği tatsız olayların yatıştırılması için İnsiyatif alarak gayretlerini esirgemeyen kardeş Özbekistan'ımızın Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirzayev ve emeği geçen herkesi cân-ı gönülden kutluyoruz.

Bundan böyle sloganımız, TÜRK BARIŞ GÜCÜ kurulsun Asya'da, Balkanlar'da, Ortadoğu'da, Afrika'da kan ve gözyaşı dursun olacaktır. (Türk Barış Gücü olsaydı Srebrenitsa’da 8 bin 372 Müslüman Boşnak, Sırplar tarafından Hollanda'lı askerler eliyle hunharca şehid edilebilirmiydi.)