Yapılandırmada ödeme süresi 15 Ekim’e uzatıldı

Ödeme merkezlerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle kamuya yönelik borçların yeniden yapılandırılmasında ilk taksit ödeme süresi 15 Ekim’e kadar uzatıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandırılan alacakların 1 Ekim’e kadar ödenmesi gereken ilk taksit ödeme süresi 15 Ekim’e kadar uzatıldı.