Yapılandırmada ilk taksit uyarısı

Kamuya yönelik borçların yeniden yapılandırılması uygulamasının bozulmaması için ilk taksidin bugün ödenmesi gerekiyor. 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun’un yapılandırma hükümlerine ilişkin başvuru süresi 27 Ağustos’ta sona ermişti. Yapılandırılan borçların birinci taksit ödemesi ile peşin ödenmesi için son ödeme süresi bugün saat 21.00’de dolacak. Yetkililer, mükelleflerin yapılandırmanın sağladığı avantajlardan yararlanması için son ödeme süresini kaçırmaması gerektiğini hatırlattı.