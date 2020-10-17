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Ekonomi ‘Yapılandırma umutlandırdı'
Ekonomi

‘Yapılandırma umutlandırdı'

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, vergi ve prim borcu yapılandırmasının önemine işaret ederek, “Yapılandırma çalışmaları esnafımızı umutlandırdı” açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-10-17 15:26:00 -
‘Yapılandırma umutlandırdı'

Palandöken, açıklamasında şu görüşleri dile getirdi: “Uzun zamandır böyle bir çalışmanın yapılmasını bekliyorduk. Bu yapılandırmayla hem devletimiz hem de esnafımız kazançlı çıkacak. Devlet alacağını tahsil edecek, esnafımız ise sıkıntıya girmeden borcunu ödeyecek. Daha önceki yapılandırmadan Hazinenin kasasına 70 milyar liranın üzerinde para girmişti. Esnafımız da devletimizde bu yapılandırmadan kazançlı çıkmıştı.”

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