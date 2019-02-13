Yapılandırma fırsatı 28 Şubat’a kadar uzatıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gelirler Şube Müdürü Elife Bakırtaş, 7143 sayılı yasa ile Büyükşehir Belediyesine başvurarak biriken borçlarını yapılandıran vatandaşlar için ödeme süresinin 28 Şubat Perşembe gününe kadar uzatıldığını belirtti.

Büyükşehir Belediyesi Gelirler Şube Müdürü Elife Bakırtaş, “7143 sayılı yasa ile yapılandırılan borçların ödeme süresi 28 Şubat Perşembe gününe kadar uzatıldı. Vatandaşlarımız Gelirler Şube Müdürlüğünün veznesine veya Gelirler Şube Müdürlüğü ile direkt olarak iletişime geçerek anlaşmalı banka hesaplarına 28 Şubat Perşembe tarihine kadar ödeme yapabilirler. 7143 sayılı kanuna göre Sakarya Büyükşehir Belediyesine olan borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlarımızın müracaat ettiği halde peşin ödeme seçeneğini seçip ödeyemeyen taksitli ödemelerde taksit süresini kaçıran ve bu nedenle yapılandırmaları bozanlara, 28 Şubat Perşembe gününe kadar ödeme yapmaları halinde yasadan faydalanmaya devam edecekler” diye konuştu.

Bakırtaş, “Yapılandırmanın bozulmasına sebep olan süresince ödenmemiş taksitlerin veya peşin ödeme tutarlarının en geç ödeme zammı ile birlikte 28 Şubat Perşembe gününe kadar Gelirler Şube Müdürlüğünün veznesine veya Gelirler Şube Müdürlüğü ile direkt olarak iletişime geçerek anlaşmalı banka hesaplarına ödeme yapabilirler” şeklinde konuştu.