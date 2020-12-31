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Ekonomi Yapılandırma başvuruları ne zamana kadar uzatıldı?
Ekonomi

Yapılandırma başvuruları ne zamana kadar uzatıldı?

Vergi borcu yapılandırma süresi uzatıldı. Vatandaşlar yapılandırma başvurularının ne zamana kadar uzadığını merak ediyor. Yapılandırma başvuruları ne zamana kadar uzatıldı?

Yeniakit Publisher
2020-12-31 20:23:00 -
Yapılandırma başvuruları ne zamana kadar uzatıldı?

Yapılandırma uzatıldı mı 2020? Yapılandırma süreci uzatıldı mı 2020? soruları yanıt buldu.  Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte vergi borcu yapılandırmayla ilgili müjdeli haber Cumhurbaşkanılığı'ndan geldi. Yapılandırma başvurusu tarihi uzatıldı. 

Yapılandırma başvuruları ne zamana kadar uzatıldı?

Yapılandırma kanununda yapılan düzenlemeyle 31 Aralık'ta bitecek olan başvuru süresi 31 Ocak'a kadar uzatıldı.

7256 sayılı yapılandırma kanunu kapsamında gerçekleşecek olan vergi borcu yapılandırma işlemleri ile ödemeler, 18 ay taksit ve toplam 36 ay vadede tamamlanacak.

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