Yapılandırılan prim borçlarının ilk taksit ödemesinde son gün yarın

Kurumdan yapılan yazılı açıklamaya göre başvuruları 30 Eylül’de sona eren 7326 sayılı kanun kapsamında yapılandırılan borçların ilk taksit ödemeleri yarına kadar gerçekleştirilecek. İkinci taksit ödemeleri ise 31 Aralık 2021’de sona erecek. Avantajların kaybedilmemesi ve yapılandırmanın bozulmaması için ilk iki taksitin süresinde ödenmesi gerekiyor.

1 milyonu aşkın başvuru

Kanunun getirdiği imkânlardan yararlanmak isteyenlerin başvuruları sonucunda önemli miktarda SGK alacağı yapılandırıldı. Yapılandırılmış prim borcu ödemeleri hem e-Devlet’ten hem de SGK’nın anlaşmalı olduğu bankaların şubeleri, ATM’leri ve sitelerinden yapılabiliyor.

Kanun kapsamında 1 milyonun üzerinde vatandaşın kesinleşmiş borcu yapılandırıldı. Borç tutarları Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi’yle (Yİ-ÜFE) güncellendi. Peşin ödemelerde hesaplanan Yİ-ÜFE’nin yüzde 90’ı, iki taksitle ödemede ise yüzde 50’si silindi.

Taksitle ödemeyi tercih edenler ikişer aylık periyodlarla 6, 9, 12 ve 18 taksit seçeneğiyle borçlarını 36 ayda ödeme imkânı buldu.

Önemli kolaylık

Vatandaşların 30 Kasım 2021’e kadar gelir testi yaptırmaları durumunda çıkan sonuca göre kazançları asgari ücretin üçte birinin altında olanların tüm borçları silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecek. Sigorta primi devletçe karşılananlar genel sağlık sigortasına (GSS) hiçbir ödeme yapmadan sağlık hizmetinden de ücretsiz yararlanabilecek.

Nisan ayı ve öncesine ait GSS prim borcu, gecikme zammı ile gecikme cezası alınmaksızın 31 Aralık 2021’e kadar ödenebilecek.