0553 313 94 23

Yapılan gözlemlerde en büyük kütleli nötron yıldızı keşfedildi

Gök bilimciler, bugüne kadarki en büyük kütleli nötron yıldızını keşfetti.

17 Eylül 2019 Salı 15:54
Yapılan gözlemlerde en büyük kütleli nötron yıldızı keşfedildi

CNNInternational'ın haberine göre, ABD'li astronomlar, Batı Virginia'da bulunan Green Bank Teleskobu ile yaptıkları gözlemler sırasında J0740+6620 adı verilen en büyük kütleli nötron yıldızını tespit etti. 

Dünya'nın 333 bin, Güneş'in de 2,17 kat büyüklüğünde kütleye sahip nötron yıldızının, yerküreye 4 bin 600 ışık yılı uzaklıkta bulunduğu, bir ucundan diğer ucuna olan mesafenin ise yaklaşık 24 kilometre olduğu belirtildi.

Keşfi yapan ekibin lideri Maura McLaughlin, "Green Bank'de pulsarlardan yayılan çekimsel dalgaları yakalamaya çalışıyorduk. Bu çekimsel dalga tespitiyle ilgili olmaktan ziyade gözlemlerimizden çıkan birçok önemli sonucu ele alan bir makale." ifadesini kullandı.

Yarıçapları itibarıyla evrenin en küçükleri olarak nitelendirilen nötron yıldızları, süpernova olarak patladıktan sonra kalan kısmın kendi içine çökmesiyle oluşuyor.

Genellikle milisaniye ile saniye arasında değişen çok düzenli aralıklarla ışıma atımları gözlenen nötron yıldızları, "pulsarlar" olarak adlandırılıyor.

Keşfin ayrıntıları "Nature Astronomy" dergisinde yayımlandı. 

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Eylül 2019 Salı 15:54
  1. Green Bank Teleskobu
  2. nötron yıldızı
  3. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Davutoğlu’nun eski danışmanından olay çağrı! ‘Babacan bağımsızlığını ilan etmezse…’
    1. Davutoğlu’nun eski danışmanından olay..
    2. "Ahilik Haftası" etkinlikleri..
    3. FIFA'nın 2019 yılı ödül töreninin..
    4. Hudut birlikleri yüzlerce göçmeni..
    5. Trabzonspor eksik kadroyla Getafe ile..
    6. Binyamin Netanyahu'nun partisinden..
    7. Polis koruması altında Fanatik..
    8. Kral Selman'dan çok konuşulacak çıkış:..
    9. Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ..
    10. Türk savaş gemisi Bulgaristan'da!
    11. Kayseri'de bulunan 7,5 milyon yıllık..
    12. Türkiye'nin ilk hava-hava füzesi..
    13. Bakan Akar'dan kritik Yunanistan..
    14. Yükseköğretim Kurulundan açıklamaya..
    15. Bolu'da orman yangını!
    16. 15 Temmuz gazisi Mustafa Aldı..
    17. BM'den ihtiyaçlar için İdlib'e 30 tır..
    18. Güneydoğu'nun kadim tarihine Jolly'nin..
    19. Hafter destekçisi BAE'den hava saldırısı
    20. Türkiye'den Venezuela'daki mutabakata..
    21. Yapılan gözlemlerde en büyük kütleli..
    22. WhatsApp'ta büyük değişim! 100 MB'a..
    23. Sezen Zambak kimdir? Ege Üniversitesi..
    24. Ambulans helikopter prematüre bebek..
    25. Cemal Kaşıkçı cinayetinin işlendiği..
    26. FETÖ'nün yargıdaki kritik ismine 15..
    27. Erin Motorun ürettiği Yüzde 100 yerli..
    28. İngiliz milletvekillerinden Suriye'de..
    29. 'Gerillaya katılımlar olacak, savaşlar..
    30. Türkiye'den Afganistan hükümetine..
    Ekrandaki detaya dikkat! Binali Yıldırım'ın uçaktaki fotoğrafı olay oldu
    Ekrandaki detaya dikkat! Binali Yıldırım'ın uçaktaki fotoğrafı olay oldu
    Onlarcası HDP binasından çıkarıldı! Acılı aileler tepki gösterdi
    Onlarcası HDP binasından çıkarıldı! Acılı aileler tepki gösterdi
    Kayyımlara ve Demirtaş’ın tutukluluğuna karşı çıkan eski bakandan skandal çıkış!
    Kayyımlara ve Demirtaş’ın tutukluluğuna karşı çıkan eski bakandan skandal çıkış!
    Zirveye damga vuran olay! Putin Kuran-ı Kerim'den ayet okudu
    Zirveye damga vuran olay! Putin Kuran-ı Kerim'den ayet okudu
    Dünyayı sarsan saldırıyla ilgili şoke eden gerçek ortaya çıktı!
    Dünyayı sarsan saldırıyla ilgili şoke eden gerçek ortaya çıktı!

    Günün Karikatürü

    17 Eylul 2019
    Morgül, Diyarbakır'daki anneleri destekleyen ünlüleri hedef aldı
    Morgül, Diyarbakır'daki anneleri destekleyen ünlüleri hedef aldı
    MHP'de onlarca istifa! İYİ Parti'ye geçtiler
    MHP'de onlarca istifa! İYİ Parti'ye geçtiler