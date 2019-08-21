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Yapılan araştırmalar tarihe ışık tutuyor

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde yapılan arkeolojik kazılar ile ilçenin tarihine ışık tutuluyor.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 13:40
Yapılan araştırmalar tarihe ışık tutuyor

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde yapılan arkeolojik kazılar ile ilçenin tarihine ışık tutuluyor.


Çardaklı Mahallesi’nde bulunan höyükteki araştırmalar, ilçenin geçmişini gün yüzüne çıkarıyor.


Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Erkan Fidan ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Temsilcisi Erdal Mean Belediye Başkanı Mustafa Güler’i makamında ziyaret ederek araştırmalar hakkında bilgiler aktardı. Ziyarete Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Akar da katıldı.Yaklaşık 20 kişilik bir araştırma ekibi ile Eskişehir ve Kütahya’nın tarih öncesi dönemlerini aydınlatmak için yoğun araştırmalar yürüttüklerini dile getiren Doç Dr. Erkan Fidan, bu araştırmaların merkezinde ise Çardaklı Mahallesi’ndeki höyüğün bulunduğunu ifade etti.


Doç. Dr. Fidan, “Orhaneli Çayı’nın kenarına gelen ilk yerleşimcilerin, Tavşanlı Ovası’nda bölgenin ilk tarım faaliyetlerine başladıkları ortaya çıkıyor. Sadece Tavşanlı’nın değil Kütahya’nın en eski yerleşimi konumuna gelen alandan elde edilen radyokarbon tarihleri günümüzden 8 bin 74 yıl öncesini veriyor. Bu da gösteriyor ki, Tavşanlı’da ilk yerleşim günümüzden yaklaşık 8 bin yıl önce başladı” dedi.


Bölgeden Orta Anadolu ve Mezopotamya’ya hammadde ihracının yapıldığını tahmin ettiklerini kaydeden Doç. Dr. Erkan Fidan, “Tavşanlı’da 8000 sene önce kurulan ilk köyün zamanla büyüdüğünü ve günümüzden 5 bin ile 4 bin yıl öncesine tarihlenen ve Tunç Çağı olarak adlandırdığımız dönemde bir şehir haline geldiğini düşünüyoruz. Bu dönemde Mezopotamya ile Anadolu arasında oldukça sistemli bir şekilde yapılan ticaret faaliyetleri var. Tavşanlı’daki höyük de bu ticaret sisteminin bir parçası olabilir. Kereste ve maden yatakları açısından zengin olan bölgede, Orta Anadolu ve Mezopotamya’ya ham madde ihracının gerçekleştirildiğini tahmin ediyoruz” dedi.


Belediye Başkanı Mustafa Güler ise yapılan bu araştırmaları son derece önemsediklerini iade ederek, ekibe çalışmalarında başarılar diledi.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 13:40
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