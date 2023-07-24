Yapıcıoğlu'nun Pişkin'in cenazesindeki üzüntü ve öfkesi kameraya böyle yansıdı!
HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı’na yapılan saldırı sonucunda hayatını kaybeden Sacit Pişkin’in cenaze töreninde Zekeriya Yapıcıoğlu'nun üzüntü ve öfkesi kameralara yansıdı.
HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı'na düzenlenen kanlı saldırıda hayatını kaybeden Sacit Pişkin'in cenazesi Adana Asri Mezarlığı'na defnedildi.
Cenaze törenine binlerce HÜDA PAR'lı katıldı.
HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun üzüntü ve acısı cenaze töreninde çekilen fotoğraf karelerine yansıdı.