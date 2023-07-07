HÜDA PAR Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Zekeriya Yapıcıoğlu, 33 sivilin katledildiği Başbağlar Katliamının yıl dönümünde sosyal medya hesabı hesabından anma mesajı paylaştı. Yapıcıoğlu, "Madımak ve Başbağlar'ın failleri de aynı mihraklar" açıklamasında bulundu.

'30 yıl önce bugün Başbağlar’da katledilen 33 masum vatandaşımızı rahmetle yad ediyor ve katillerini lanetliyorum'' diyen HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

''Aradan geçen 30 yıla rağmen katliamın faillerinin yakalanamamış olması esef vericidir.

Aynı mihraklarca yazılan senaryo gereği önce Sivas olayları gerçekleştirilmiş, hemen akabinde ise projenin ikinci aşamasına geçilerek güya ‘Aleviler’ adına ‘Sünniler’den intikam alınmıştır.

Madımak'ı bir tarafa yıkmak isteyenlerin, Başbağlar'ı görmezden gelip üzerini örtme çabası, her iki olayın faillerinin de aynı mihraklar olduğunun teyididir.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hukuk devleti olmanın gereği, farklılıkları düşmanlık ve ayrılıklara dönüştürmek isteyenlere karşı adaleti tavizsiz bir şekilde ikame etmektir. Bu iki olayın bütün yönleriyle tam olarak aydınlatılması, benzer vahşetlerin tekrarlanmaması için de önemlidir.

Aynı kirli oyunun bir parçası olarak yaşatılan her iki acı da toplumumuzun ortak acısıdır. Acıları yarıştırarak nefret tohumları ekmek isteyenlere fırsat vermemeliyiz.''