Yapıcıoğlu: 'Köpekperestleri de sevmiyoruz!'

Başıboş sokak köpek saldırılarıyla ilgili konuşan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, 'Hiçbir şey insanın hayatından daha değerli değildir. Bu köpek terörü önlenmelidir' dediğimizde birileri bize köpek düşmanı ya da hayvan düşmanı ismini takıyor” dedi.

Artan başıboş köpek saldırılarına karşı ne yapılması gerektiği tartışmaları sürerken bir açıklama da HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan geldi.

"KÖPEKPERESTLERİ SEVMİYORUZ"

Yapıcıoğlu açıklamasında başıboş sokak köpekleri hakkında tedbir alınması yapılması gerektiğini belirterek, "Hiçbir şey insanın hayatından daha değerli değildir. Bu köpek terörü önlenmelidir' dediğimizde birileri bize köpek düşmanı ya da hayvan düşmanı ismini takıyor. Biz köpek düşmanı değiliz ama biz köpekperestleri de sevmiyoruz” ifadelerini kullandı.