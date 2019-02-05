Yapı müteahhitliğinde yeni dönem

Yapı Müteahhitlerinin sınıflandırılması ve kayıtlarının tutulması hakkında hazırlanan yönetmelik taslağına önümüzdeki günlerde son şekli verilecek. 32 maddeden oluşan yönetmelikteki detayların bir kısmının değiştirilmesini talep eden bazı müteahhitler, 'yönetmelik bu hali ile kabul edilirse birçok meslektaşımız zora girer' mesajını verirken, bazıları ise düzenleme ile gerçek iş yapanların ortaya çıkacağı görüşünde. Yönetmelik yürürlüğe girdiğinde kayıtlarda 400 bin olan müteahhit sayısının 100 bine kadar gerilemesi bekleniyor. Yapı müteahhitlerinin ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliklerine göre sınıflandırılarak yetki belgesi numarası verilmesine, kayıtlarının tutulmasına, belge numaralarının iptaline ve belge gruplarının askıya alınmasına dair düzenlemelerde sona gelindi.

Düzenleme sektörü koruyacak

Taslakla ilgili değerlendirmede bulunan müteahhit temsilcileri ise ülkemizde sayısı 400 bini bulan yapı müteahhitlerinin belirli bir sınıf ve derecelendirmeye tabi tutulmasının yerinde bir karar olduğunu belirterek, “Bu sayede ihtisas alanı inşaat olmayan gerçek kişi ve tüzel kişilerin halkımızın can güvenliğini tehlikeye atacak, maddi ve manevi zarara uğratacak, sektörün dinamiklerine zarar verecek, sektördeki rekabet ortamını olumsuz yönde etkileyecek girişim uygulamalardan korunması sağlanacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

Sektörden görüş alındı

Taslakla ilgili Yeni Akit’e konuşan Hasanoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Haluk Hasanoğlu, “Kanun taslağında yapı müteahhitlerinin sınıflandırılmasına ek olarak, yerli ve milli üretimin arttırılması yönünde düzenlemelere yer verilerek, yerli ve milli üretimi destekleyecek önlem ve tedbirler alınması, inşaat sektörüne ek olarak ülkemizin sanayi ve endüstri alanındaki yatırımlarına katkı sunabilir ve ülkemizin dışa bağımlılık oranını alt seviyelere çekebilir” ifadelerini kullandı.

Önerilerimizi ilettik

Taslakla ilgili bakanlıkta görüşmeler yaptıklarını söyleyen Hasanoğlu, “Taslakta yer alan maddelerle ilgili çekincelerimizi ve yeni önerilerimizi hem sözlü hem de yazılı olarak ilettik. Konuya vakıf olan diğer meslektaşlarımız STK’lar nezdinde öneriler sunuyorlar. Yayımlanacak yönetmelikle sektöre çekidüzen gelecektir. Ancak bizlerin de önerilerinin dikkate alınmasında yarar var” dedi.

Hasanoğlu, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl olan sürenin altı ay olarak değiştirilmesi ile sektörde ihtisas sahibi olmayan firmaların sektörden daha hızlı uzaklaşmasının mümkün olabileceğini de dile getirdi.

Öneriler bakanlığa sunuldu

Taslakla ilgili değişiklik önerilerinin bazıları şöyle sıralanıyor:

-Tek parselde bir bodrum katı dışında, en çok geçmeyen yapılarda; yapı müteahhitliğine ilişkin bütün sorumlulukları üstlenmek şartıyla parsel maliki kendi yapısını inşa edebilir. Bu durumdaki yapılar için ayrıca yapı müteahhidi aranmaz. Sadece o yapım işinde kullanılmak ve beş yıl içinde bir defaya ve tek bir yapıya mahsus olmak üzere, yapı sahibine geçici yetki belgesi numarası verilir.

-Ana sözleşmelerinde kendi yapılarını inşa edebileceklerine dair aykırı hüküm bulunmaması kaydıyla, iktisadi işletmeleri bulunan dernek, vakıf, yapı kooperatifleri,ticaret ve sanayi odası ile üniversitelere ikinci fıkrada yer alan hükümler uygulanmaksızın sadece kendi ikametleri amacıyla bir defaya mahsus olmak üzere geçici grup yetki belgesi numarası verilir.

-Ekonomik ve Mali Yeterlilik kapsamında sunulacak banka referans mektubunun, başvuranın bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatının iki farklı madde olarak düzenlenmesi; nakdi veya gayri nakdi kredisinin, başvurulan yetki belgesi grubunda sunulması gereken asgari iş deneyim tutarının yüzde 25’inden az olmadığı şeklinde belirlenmesi ve üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatının, başvurulan yetki belgesi gurubunda sunulması gereken asgari iş deneyim belge tutarının yüzde 10’undan az olmadığı şeklinde belirlenmesinde yarar var.

-Kanunun 28. maddesinin 10. fıkrası kapsamında düzenlenen yapı kullanma izin belgeleri kullanılarak alınan iş bitirme belgeleri, iş deneyimi olarak değerlendirmeye alınmaz maddesinin, ‘Yapı kullanma izin belgeleri kullanılarak alınan iş bitirme belgeleri, iş deneyimi olarak değerlendirmeye alınır’ şeklinde düzenlenmesi talep ediliyor.