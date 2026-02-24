  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD Genelkurmay Başkanı'ndan Trump’a "uzun savaş" uyarısı! Eylem Tok ve baba Cihantimur'a istenen ceza belli oldu Sıcak saatler yaşanıyor! Savaş uçakları İsrail'e indi Gece yarısı İsrail'in uykusunu kaçıran gelişme! Türkiye detayı dikkat çekti Yalova'da Türkiye'yi ayağa kaldıran skandal! İçişleri Bakanlığı harekete geçti t24’ten sponsorlu haber! Kan ve idrarda çıkmadı... Saç mı? Onun açıklanmasına daha var 55 kişi hayatını kaybetti! El Mencho sonrası Meksika’da kırmızı alarm İsveç’te yaşayan gurbetçi seküler yobazları yerin dibine soktu Epstein skandalında yeni perde! İngiliz siyasetinin kilit ismi gözaltında Suriyeli çocuktan hem gururlandıran hem duygulandıran Türkiye sözleri
Gündem Yapay zekayla basur merhemi sattırmışlardı! Nihat Hoca’dan şaşırtan cevap: Din yapay zekadan öğrenilir mi?
Gündem

Yapay zekayla basur merhemi sattırmışlardı! Nihat Hoca’dan şaşırtan cevap: Din yapay zekadan öğrenilir mi?

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yapay zekayla basur merhemi sattırmışlardı! Nihat Hoca’dan şaşırtan cevap: Din yapay zekadan öğrenilir mi?

Dana önce yapay zeka aracılığıyla dolandırıcıların kendisinden habersiz din programındaki görüntülerini kullanarak oluşturdukları bir video ile basur merhemi sattırıldığı ortaya çıkan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, bu kez Ramazan programında bir izleyicisinin “Yapay zekayla dinimizi öğrenebilir miyiz?” sorusuna cevap verdi.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Atv'deki sahur programında izleyiciden gelen soruları yanıtladı. Stüdyodaki konuklardan Orhan Kasnakçı, "Yapay zekayla dinimizi, Kur'an-ı Kerim’i öğrenebilir miyiz?" diye sordu. Hatipoğlu, "Yapay zekaya dikkat etmek lazım. Bazıları onu kötü niyetle kullanabiliyor. Hırsızlıklarda, cinayetlerde hukuku yanıltıcı olarak kullanılabiliriyor ancak Olumsuz yanlarının yanında bütün bilimsel çalışmalar son derece güzeldir. Biz yanıltıcı olmadığı sürece hepsine açığız” dedi.

‘İLİM MÜSLÜMANIN YİTİK MALIDIR’

Hatipoğlu, şöyle devam etti: “Yapay zekayla tabii ki Kur'anı Kerim öğrenebilirsiniz. Dinleyip hatim indirebilirsiniz. Çünkü Peygamber Efendimiz (SAV) 'İlim Müslüman'ın yitik malıdır, nerede bulursa alır' diyor."

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23