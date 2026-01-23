  • İSTANBUL
Yapay zekada hız mı, kaygı mı? Çalışanlar riskle yüzleşiyor
Teknoloji

Yapay zekada hız mı, kaygı mı? Çalışanlar riskle yüzleşiyor

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Yapay zekada hız mı, kaygı mı? Çalışanlar riskle yüzleşiyor

Yapay zekanın iş hayatında hız ve verimlilik sağlarken, çalışanlarda stres, güven kaygısı ve dijital eşitsizlik risklerini de beraberinde getirdiği belirtiliyor.

İş dünyasında yapay zeka kullanımı hızla yaygınlaşırken, bu teknolojinin çalışanlar üzerindeki psikolojik ve profesyonel etkileri yeni bir tartışma konusu haline geldi. Neotalent Kurucusu Zeynep Mete, yapay zekanın sadece bir verimlilik aracı olmadığını, aynı zamanda çalışan deneyimini ve kurum içi ilişkileri temelden sarstığını belirtiyor. Sürecin yanlış kurgulanması durumunda hız beklerken güvensizlikle karşılaşılabileceğine dikkat çeken Mete, bu yeni dönemin risklerini ve fırsatlarını değerlendirdi.

Yapay zekanın çalışanlar için en büyük faydası, zaman tüketen operasyonel yükleri hafifletmesi olarak görülüyor. Özellikle veri analizi, özetleme, ilk taslakların oluşturulması ve araştırma gibi "angarya" olarak nitelendirilen işlerde sağlanan hız, çalışanların problem çözmeye daha fazla zaman ayırmasına olanak tanıyor. Yapılan araştırmalar, yapay zekayı iş akışına dahil edenlerin kendilerini daha üretken hissettiğini ve iş tatmininde artış yaşadığını gösteriyor.

"MİKRO TAKİP" VE İŞ KAYBI ENDİŞESİ

Ancak teknolojinin sunduğu bu hıza, çalışan cephesinde ciddi kaygılar eşlik ediyor. Zeynep Mete’ye göre, çalışanların büyük bir kısmı işini kaybetme veya yapay zeka nedeniyle ücretlerin baskılanması korkusuyla karşı karşıya. Özellikle yapay zeka aracılığıyla yapılan mikro düzeydeki performans izlemeleri, çalışanlar üzerindeki stres yükünü artırıyor. Veri mahremiyeti ve güvenliği konusundaki soru işaretleri de bu sürecin en hassas noktalarından biri olarak öne çıkıyor.

DİJİTAL EŞİTSİZLİK RİSKİ KAPIDA

Sürecin etik boyutuna da değinen Mete, yapay zekaya erişimi olanlar ve olmayanlar arasında yeni bir fırsat eşitsizliği doğabileceği konusunda uyarıyor. Teknolojinin kendi başına "iyi" ya da "kötü" olmadığını vurgulayan uzman, asıl belirleyici olanın bu sistemlerin kimin faydasına ve hangi şeffaflıkla tasarlandığı olduğunu ifade ediyor.

