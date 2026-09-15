Yapay zekâda fikirden gerçek iş sonuçlarına uzanan dönüşüm

Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketlerinden Trendyol, yapay zekâ ve makine öğrenmesi alanındaki çalışmalarını yeni teknolojiler, uygulamalar ve bilgi paylaşımıyla ileri taşımaya devam ediyor. Trendyol Tech, yapay zekânın fikir aşamasından gerçek iş sonuçlarına uzanan dönüşümünü ele almak üzere 26 Eylül’de “AI/ML Summit: AI at Scale” (Yapay Zeka/Makine Öğrenimi Zirvesi: Ölçeklenebilir Yapay Zeka ) zirvesini düzenliyor.

Trendyol Grubu CEO'su Erdem İnan ve Trendyol CTO’su Cenk Çivici'nin "Trendyol - AI at Scale" başlıklı açılış konuşmasıyla başlayacak zirve, 450'den fazla mühendis, veri bilimci, akademisyen, ürün lideri ve yapay zeka uzmanını bir araya getirecek.

Trendyol’un AI deneyimi teknoloji topluluğuyla paylaşılacak

Etkinlikte yapay zekâ ajanları, yazılım geliştirme süreçlerinde otomasyon, büyük dil modellerinin kurumsal kullanımı ve uçtan uca makine öğrenmesi sistemleri olmak üzere dört ana başlık ele alınacak. Zirvede, Trendyol Tech’in mühendislik ve veri bilimi ekiplerinden 10’dan fazla uzman; yapay zekânın yazılım geliştirmeden arama ve öneri sistemlerine, talep tahmininden rota optimizasyonuna kadar farklı iş süreçlerinde nasıl kullanıldığını gerçek uygulama örnekleri üzerinden paylaşacak.

Zirvenin odağı: Fikirden üretime yapay zekâ

Etkinlik programında ayrıca yapay zekâ destekli sistemlerin e-ticaretin uçtan uca dönüşümündeki rolü de tartışılacak. Siber güvenlik, yazılım mühendisliği, veri bilimi, ürün ve kullanıcı deneyimi perspektiflerini bir araya getirecek oturumlarda, yapay zekâ destekli çalışma modellerinden daha otonom agentic sistemlere geçiş değerlendirilecek.

AI/ML Summit: AI at Scale’a katılmak isteyen teknoloji profesyonelleri, 18 Eylül saat 12:00’ye kadar https://careers.trendyol.com/ etkinlik sayfası üzerinden başvuruda bulunabilecek.