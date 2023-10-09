Yapay zeka şimdi de uçaklarda!

Popülaritesi giderek artmakta olan yapay zeka teknolojisi, insanlığa fayda sağlayabileceği birçok farklı alana entegre edilmeye başladı. Günümüzün en yaygın ulaşım araçları arasında yer alan uçaklarda da kullanılmaya başlayan teknoloji, uçuş güvenliğini arttırmak üzere kullanılıyor. İşte detaylar

Yapay zeka, pilot ile uçak arasındaki uyumu zirveye taşıyor!

Dünyanın en başarılı üniversitelerinin başında gelen Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) tarafından yürütülen bir proje, havacılık sektörü için yenilikçi bir yaklaşım sergiliyor. Enstitüye bağlı olarak çalışan Bilgisayar Bilimi ve Yapay Zeka Laboratuvarı (CSAIL) tarafından geliştirilen "Air-Guardian" isimli sistem, pilot ve uçak arasındaki etkileşimi zenginleştirerek daha güvenilir bir uçuş deneyimi sağlıyor.

Air-Guardian, çalışma süresince bir yandan pilotun dikkatini ve hareketlerini takip edip olası hataların önüne geçmeyi hedeflerken diğer yandan uçaktan aldığı verileri analiz ederek pilota önemli bilgilendirme ve uyarıları aktarıyor.

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Sunduğu verilerle birlikte pilotların işini ziyadesiyle kolaylaştıran sistem, uçuş esnasında karşılaşılabilecek potansiyel riskleri önceden analiz edip önlem alarak uçuş güvenliğini üst seviyeye taşıyor.

Söz konusu proje, an itibarıyla ağırlıklı olarak hava yolu araçlarına yönelik olarak geliştirilmiş olsa da kapsamı yalnızca bunlarla sınırlı değil. Orta vadede deniz yolu ve kara yolu araçlarını da test sürecine dahil etmeyi planlayan araştırmacı ekip, yapay zeka teknolojisinin insanlığa sunabileceği avantajlardan sonuna dek faydalanmayı hedefliyor. Kaynak: Shiftdelete

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