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Yapay zeka nedir? Yapay zeka neleri vadediyor?

Gündelik hayatımızın birçok yerinde yapay zekâ kullanılmaya başlandı. Hatta eğitimde de kullanılıyor ancak bu buzdağının görünen kısmı. Yapay zekâ ile çok daha fazlasını yapabilmek mümkün. Peki yapay zeka nedir? Yapay zeka hangi yenilikleri vadediyor? İşte yapay zekaya dair merak edilen detaylar...

11 Mart 2019 Pazartesi 15:53
Yapay zeka nedir? Yapay zeka neleri vadediyor?

Gündelik hayatımızın birçok yerinde yapay zekâ kullanılmaya başlandı. Hatta eğitimde de kullanılıyor ancak bu buzdağının görünen kısmı. Yapay zekâ ile çok daha fazlasını yapabilmek mümkün. Peki yapay zeka nedir? Yapay zeka hangi yenilikleri vadediyor? İşte yapay zekaya dair merak edilen detaylar...

Yapay zeka nedir?

Yapay zeka, herhangi bir canlı organizmadan faydalanılmaksızın, tamamen yapay araçlar ile oluşturulan, insan gibi davranışlar ve hareketler sergileyebilen makinelerin geliştirilmesi teknolojisinin genel adıdır.

İdealist olarak yaklaşıldığında tamamen insana özgü, hissetme, davranışları öngörme, karar verme gibi şeyleri gerçekleştirebilen yapay zeka ürünleri, genel olarak robot adı ile adlandırılır.

Yapay zeka adı nereden geliyor?

1956 yılında Mc Carthy, Minsky, Shannon ve Rochester tarafından gerçekleştirilen çalışma sürecinde yapay zeka adını ortaya atan Mc Carthy, yapay zeka isminin babası olarak nitelendirilebilir.

Yapay zeka neyi vadediyor?

Yapay zeka, bilgisayarın veya bilgisayar kontrolündeki bir robotun çeşitli faaliyetleri zeki canlılara benzer şekilde yerine getirme kabiliyetidir. Yapay zekanın geçmişi 1940’lara kadar gidiyor. Turing machine’lerine kadar gidiyor. Yapay zeka çalışmaları genellikle insanın düşünme yöntemlerini analiz ederek, bunların benzeri yapay yönergeleri geliştirmesine yöneliktir. Yani bilgisayarın, insanlar tarafından gerçekleştirilen görevleri yerine getirmesini sağlar. Başka bir deyişle, Yapay zeka bilgisayarın insanlar gibi düşünmesini sağlar. Makinelerin karmaşık sorunları insana benzer şekilde çözmesine yardımcı olur. Zeka ve akıl gerektiren sorunlar artık bilgisayar yardımıyla etkili bir şekilde çözülebilir.

Yapay zeka programları karmaşık verilerdeki kalıpları tanıması, tecrübelerinden faydalanması ve insanlar tarafından alınan kararları uygulaması için insan bilgisine ihtiyaç duymaktadır. Yapay zeka sistemleri bir şeyler gözlemlemekte ve daha sonra önceden belirlenmiş parametreler temelinde onu tanımaya çalışmaktadır. Dolayısıyla, belirli bir duruma göre yapay zeka sistemleri, sorunu çözmek için görev yapmakta ve buna tepki vermektedir.

Gelecekte yapay zeka çalışmaları nasıl devam edecek?

Gelecek yıllarda yapay zeka çalışmaları için iyi ya da kötü senaryoların bulunduğunu belirtmemiz gerekiyor. Kimileri için bazı bilim kurgu filmlerindeki gibi insanları kontrol eden robotların ortaya çıkması ihtimali varken, kimleri içinse robotların gelecekte insanlara hizmet etmesi ya da zor işleri gerçekleştirebilmesi durumları söz konusu.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 15:53
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