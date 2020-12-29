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Aktüel Yapay zeka destekli dijital asistan "TREDAŞ Enerjik", sorunlara Trakya şivesiyle de çözüm bulacak
Aktüel

Yapay zeka destekli dijital asistan "TREDAŞ Enerjik", sorunlara Trakya şivesiyle de çözüm bulacak

TREDAŞ Genel Müdürü Bilgili: "Bu uygulama ile bölgemizde çok daha verimli, etkin ve hızlı hizmet vererek, müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutacağız"

Yeniakit Publisher
2020-12-29 17:41:51 -
Yapay zeka destekli dijital asistan "TREDAŞ Enerjik", sorunlara Trakya şivesiyle de çözüm bulacak

TEKİRDAĞ (AA) - Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ), müşteri hizmetleri yönetiminde yazılı ve sözlü olarak insan konuşmasını taklit edebilen ve Trakya şivesiyle konuşanlarla da rahatça iletişime geçilebilen yapay zeka destekli dijital asistan uygulaması "TREDAŞ Enerjik"in tanıtımını yaptı.

​​​​​​​TREDAŞ Genel Müdürlüğünde düzenlenen açılış programında, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ile 3 ilin ticaret ve sanayi odası başkanlarına "TREDAŞ Enerjik" hakkında sunum yapıldı.

TREDAŞ Genel Müdürü Reşit Bilgili, konuşmasında, yapay zeka teknolojisinin Türkiye'de farklı sektörlerde müşteri hizmetlerine entegre edildiğini söyledi.

Uygulamanın elektrik dağıtım sektöründe de kullanılmaya başlandığını bildiren Bilgili, şöyle konuştu:

"Müşteri hizmetleri alanında son yıllarda büyük teknolojik yatırımlar yaptık. Müşterilerimize dijital deneyim sunmak için geçen yıl çıktığımız yolda artık mutlu sona ulaştık. Çalışanlarımızın yüksek enerjisinden esinlenerek 'TREDAŞ Enerjik' adını verdiğimiz, alanında Avrupa'daki ilk olacak yapay zeka destekli dijital asistan uygulamamızı devreye alıyoruz. Bu uygulama ile bölgemizde çok daha verimli, etkin ve hızlı hizmet vererek müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutacağız."

TREDAŞ Çağrı Merkezi yöneticisi Ömer Yalçın ise uzun soluklu projenin başarılı şekilde hayata geçirildiğini ifade etti.

Yapay zekaya Trakya şivesinin de öğretildiğini aktaran Yalçın, "TREDAŞ'ın Trakya bölgesine hizmet vermesinden dolayı yoğunlukla kullanılan şiveleri de tanımladık. Bölge halkının dili önemli. Yapay zeka, sürekli öğrenebilen ve öğrettiklerini uygulayabilen bir yapıya sahip. Bölgeden arıza bilgilerini yazarken de bunu düşünerek Trakya şivesine uygun hale getirdik." dedi.

TREDAŞ Enerjik, dijital asistan uygulaması ile müşterilerin taleplerini saniyeler içinde iletebiliyor. Google Asistan uygulaması ile entegre çalışan sistem, sesli komutları da algılayarak, elektrik dağıtım faaliyetlerinde her türlü bilgiyi müşterilerine aktarabiliyor.

Operasyon ve Çağrı Merkezi ile entegre biçimde çalışan yapay zeka dijital asistan, Çağrı Merkezi müşteri temsilcisinin yaptığı işlemleri birebir yaparak, saniyeler içinde başvuruları çözüme kavuşturuyor.

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