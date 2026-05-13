Teknoloji Yapay zeka ajanları yeni alışkanlık başlattı: İnsanlar dizüstü bilgisayarlarını artık kapatmıyor
Yapay zeka ajanları yeni alışkanlık başlattı: İnsanlar dizüstü bilgisayarlarını artık kapatmıyor

Yapay zeka ajanları yeni alışkanlık başlattı: İnsanlar dizüstü bilgisayarlarını artık kapatmıyor

Claude Code ve OpenAI Codex gibi yapay zeka araçlarının yaygınlaşmasıyla teknoloji dünyasında dikkat çeken yeni bir davranış ortaya çıktı. Kullanıcılar, işlemler yarıda kesilmesin diye dizüstü bilgisayarlarını yarı açık şekilde taşımaya başladı.

Yapay zeka destekli kodlama araçları teknoloji sektöründe alışılmış çalışma düzenini değiştirmeye başladı. Özellikle Anthropic tarafından geliştirilen Claude Code ve OpenAI imzalı Codex gibi yapay zeka ajanlarını kullanan geliştiriciler, görevlerin kesintiye uğramaması için dizüstü bilgisayarlarını tamamen kapatmadan günlük hayatlarına devam ediyor. Son dönemde havalimanlarında, ofis koridorlarında, toplu taşımada hatta spor salonlarında bile kapağı hafif açık bilgisayar taşıyan kişilerin sayısında dikkat çekici artış yaşanıyor.

Bu ilginç alışkanlığın arkasında ise yapay zeka araçlarının çalışma mantığı bulunuyor. Kod yazma, analiz yapma veya büyük işlemleri tamamlama süreçleri bazen uzun sürebiliyor. Üstelik birçok yapay zeka ajanı aktif internet bağlantısına ihtiyaç duyduğu için bilgisayar kapağının tamamen kapanması işlemi sonlandırabiliyor. Kullanıcılar da işlemleri iptal etmemek adına cihazlarını yarı açık bırakmayı tercih ediyor.

 

Havalimanından spor salonuna kadar yayıldı

Raven.AI ürün yöneticisi Geoff Chan, bu yeni akımın en dikkat çeken örneklerinden biri oldu. 39 yaşındaki Chan, kızlarının buz pateni antrenmanı sırasında Claude Code ve Codex üzerinden çalışmaya devam ettiğini söylüyor. Chan’a göre çevredeki insanların tepkileri de oldukça farklı. Bazıları bu görüntüden rahatsız olup uzak dururken bazıları ise merak edip ekrana göz atmaya çalışıyor.

Başlangıçta yalnızca yazılım geliştiriciler arasında görülen bu davranış artık çok daha geniş alanlara yayılmış durumda. Havalimanı terminalleri, okul koridorları, ortak çalışma alanları ve şirket ofisleri yarı açık dizüstü bilgisayar görüntülerinin sıradanlaştığı yerler haline geldi. Özellikle ofis çalışanlarının toplantılara, kahve molalarına ve hatta spor salonuna giderken bile bilgisayarlarını tamamen kapatmadığı belirtiliyor.

 

Yapay zeka çalışma kültürünü dönüştürüyor

Uzmanlara göre ortaya çıkan bu yeni görüntü, yapay zekanın yalnızca bir araç olmaktan çıkıp iş hayatının merkezine yerleştiğini gösteriyor. İlk başta çalışanların yükünü hafifletmesi beklenen yapay zeka sistemleri, bugün kullanıcıların sürekli takip etmek zorunda kaldığı süreçlere dönüştü. Böylece iş hayatı masa başından çıkarak günlük yaşamın her anına taşınmaya başladı.

Teknoloji dünyasında hızla yayılan bu alışkanlık, yapay zeka çağında çalışma kültürünün nasıl değişeceğine dair dikkat çekici bir işaret olarak değerlendiriliyor.

