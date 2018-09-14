Yapay şelale inşaatında feci kaza!

Olay, bugün saat 15.30 sıralarında Çamlaraltı Mahallesi'ndeki, Pamukkale Belediyesi'nin özel bir inşaat firmasına yaptırdığı Seyir Tepesi 1'inci kısım yapay şelale inşaatında meydana geldi. Şelale inşaatında duvarın yapımı sırasında kule vincin sepetinde Afganistan uyruklu oldukları belirtilen işçilerin çalıştığı sırada vincin birinci bomu kırıldı. Bomun kırılmasıyla işçilerin bulunduğu sepet yaklaşık 30 metreden yere çakıldı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri gönderildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yerdeki işşçilerden 1'nin yaşamını yitirmiş olduğunu belirledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralı olan diğer 3 kişi ilk müdahale sonrası Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde yaşamını yitiren kişinin Afganistan uyruklu olduğu bildirildi. Hastanekaldırılanlan ve durumlu ağır olan 3 yaralıdan 2'si de doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralının tedavisinin ise sürdüğü bildirildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, şantiyede çalışan işçilerin büyük kısmının yabancı uyruklu olduğu öğrenildi.

Şantiyedeki görevliler, gazetecilerin görüntü almasını engellemeye çalıştı.