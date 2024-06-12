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Dünya Yapamayanlar utansın! ABD'li yıldız Melanie Martinez konserinde Filistin bayrağı açtı!
Dünya

Yapamayanlar utansın! ABD'li yıldız Melanie Martinez konserinde Filistin bayrağı açtı!

Yeniakit Publisher
2024-06-12 02:21:00 -
Yapamayanlar utansın! ABD'li yıldız Melanie Martinez konserinde Filistin bayrağı açtı!

ABD'li şarkıcı Melanie Martinez konserinde Filistin bayrağı açtı.

İsrail'in, Filistin ve Gazze Şeridi'ndeki katliam saldırılarına tüm dünyada protesto edilirken bir görüntü de ABD'den geldi.

KONSERİNDE FİLİSTİN BAYRAĞI AÇTI

Amerikalı pop yıldızı Melanie Martinez, Orlando'daki konserinde Filistin bayrağı açarak soykırıma tepki gösterdi.

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